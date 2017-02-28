Новокузнецк имеет богатейшую историю, и поэтому как у любого города долгожителя, у него есть свои места, которые пользуются дурной славой.

Мнения, которые сложились о тех или иных районах, бесспорно влияют на спрос на недвижимость, отмечают эксперты.

«Безусловно, дурная слава влияет на цены. В разных случаях дисконт может отличаться, но в среднем цена может быть ниже, чем на аналогичные варианты на 5−7%. Горьковская улица (Заводской район) — далеко не каждый готов покупать там квартиры. А вот, например, в доме, где жил Спесивцев, квартиры охотно покупают, потому что дом находится в самом престижном районе, там много квартир в продаже. В Новоильинском районе есть пара проблемных домов, где при строительстве в плитах использовали токсичный шлак. Также есть дом в Центральном районе, где при утеплении в конструкциях использовали ядовитый изотоп. Я, например, не поведу клиента смотреть квартиры в таких домах, и сам такие квартиры не продаю", — рассказал журналистам ВашГород.ру менеджер отдела продаж Федеральной риелторской компании «ЭТАЖИ» в Новокузнецке Алексей Щелкунов.

Кроме объективных причин: криминогенности, нарушения при строительстве, на дурную славу некоторых мест влияют мистические истории.

Так, одна из историй объясняет, причину всех бед связанную с торговым центром «Сити Молл» и его собственниками. По легенде много лет назад на том месте, где стоит торговый центр, жила ведьма. Когда происходила массовая застройка Центра Новокузнецка, гадалку попросили переехать, но та не соглашалась. Тогда её было решено переселить принудительно, но уезжая с этого места, колдунья его прокляла. В итоге эта площадка долго пустовала. Ещё в советские годы там собирались возвести универмаг, но стройка заглохла.

Однако уже в в наше время на этом месте удалось построить торговый центр. Во время строительства, происходило несколько ЧП: упал строительный кран, крановщица погибла. Спустя год в нем произошел пожар. А еще через некоторое время владельцы торгового центра оказались под следствием, а сам ТРЦ арестовали.

Ещё одно здание с интересной историей — старая гостиница на Коммунальной улице, неподалёку от бывшего КМК. Здание было построено для представителей власти и высоких гостей города.

В 1997-м году гостиница перестала функционировать, после чего стала местом сходок асоциальных элементов. Есть версии, что в нулевые это место было выбрано сатанистами для проведения кровавых ритуалов.