В воскресенье, 28 мая, пьяный новокузнечанин устроил дебош в муниципальном автобусе.

Мужчина завёл в салоне перепалку с нецензурной бранью и оскорблениями в адрес пассажиров. Хулигана не остановили даже просьбы жены и слёзы маленькой дочери.

«В салоне был человек в нетрезвом состоянии, вёл себя неадекватно. Это случилось в 19.10, на маршруте № 51 «Вокзал-Школа № 23». Автобус был на остановке «Школа». Сначала мужчина ударил по одному стеклу, затем по другому и выбил его, — рассказали ВашГород.ру в Управлении по транспорту и связи Новокузнецка.

Причина конфликта осталась невыясненной, как и личность мужчины. В «Пассажирском автотранспортном предприятии № 1» ВашГород.ру сообщили, что на хулигана написали заявление в полицию.