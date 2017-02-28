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Дебошир в Новокузнецке разбил стекло в автобусе

Сегодня 11:30
511
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
busphoto.ru

В воскресенье, 28 мая, пьяный новокузнечанин устроил дебош в муниципальном автобусе.

Мужчина завёл в салоне перепалку с нецензурной бранью и оскорблениями в адрес пассажиров. Хулигана не остановили даже просьбы жены и слёзы маленькой дочери.

«В салоне был человек в нетрезвом состоянии, вёл себя неадекватно. Это случилось в 19.10, на маршруте № 51 «Вокзал-Школа № 23». Автобус был на остановке «Школа». Сначала мужчина ударил по одному стеклу, затем по другому и выбил его, — рассказали ВашГород.ру в Управлении по транспорту и связи Новокузнецка.

Причина конфликта осталась невыясненной, как и личность мужчины. В «Пассажирском автотранспортном предприятии № 1» ВашГород.ру сообщили, что на хулигана написали заявление в полицию.

Комментарии 5
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конь с яйцами
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Перевелись нынче мужики. Никто этого слизняка из автобуса не выкинул
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Этот слизняк, потов заявление напишет и мужику попадет.
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Перевелись нынче мужики. Никто этого слизняка из автобуса не выкинул
Ага, а потом сидеть еще бы пришлось за него.

Ведь укурыш сразу бы в полицию побежал - бьют, мол, обижают! Жена и ребенок - подтвердят. Он еще скажет, что, мол, увидел угрозу ребенку-родной кровиночке.

Так и живем.

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Агент Госдепа
1 0
Странно, что во всём автобусе не нашлось ни одного адекватного человека, который в ответ разбил бы табло этому дебоширу, включая водителя. Супергерои остались только в комиксах, голливудских фильмах и Интернете. Печально это всё.
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Дмитрий
0 0
Странно, что во всём автобусе не нашлось ни одного адекватного человека, который в ответ разбил бы табло этому дебоширу, включая водителя. Супергерои остались только в комиксах, голливудских фильмах и Интернете. Печально это всё.
Сказал один из пассажиров автобуса...
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