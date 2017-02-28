В воскресенье, 28 мая, пьяный новокузнечанин устроил дебош в муниципальном автобусе.
Мужчина завёл в салоне перепалку с нецензурной бранью и оскорблениями в адрес пассажиров. Хулигана не остановили даже просьбы жены и слёзы маленькой дочери.
«В салоне был человек в нетрезвом состоянии, вёл себя неадекватно. Это случилось в 19.10, на маршруте № 51 «Вокзал-Школа № 23». Автобус был на остановке «Школа». Сначала мужчина ударил по одному стеклу, затем по другому и выбил его, — рассказали ВашГород.ру в Управлении по транспорту и связи Новокузнецка.
Причина конфликта осталась невыясненной, как и личность мужчины. В «Пассажирском автотранспортном предприятии № 1» ВашГород.ру сообщили, что на хулигана написали заявление в полицию.
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Ведь укурыш сразу бы в полицию побежал - бьют, мол, обижают! Жена и ребенок - подтвердят. Он еще скажет, что, мол, увидел угрозу ребенку-родной кровиночке.
Так и живем.