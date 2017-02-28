Они будут выплачивать его долг в размере около 400 тысяч рублей.

Такую сумму новокузнечанин задолжал своему ребёнку. Но так как сейчас мужчина находится в реабилитационном центре, и беспокоить его нельзя, с долгами будут рассчитываться родственники. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Кемеровской области.

Уточняется, что 24 мая родители должника внесли первый взнос. Погасить задолженность полностью им предстоит до конца года.