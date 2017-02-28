У нескольких автобусов в Новокузнецке с 1 июня отменят остановку «Канал».

Речь идёт о маршрутах № 7 «Молодость Запсиба — Вокзал», № 71 «Космонавтов — Вокзал», № 89 «Молодость Запсиба — Ул. Чернышова — Ул. Звездова — В. Островская — ЦВТИ» и № 91 «Космонавтов — Дом творчества». Такое решение приняли на городской комиссии о безопасности на воде.

Изменения действительны по 31 августа, сообщили в Управлении по транспорту и связи Новокузнецка.

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