В Новокузнецке у ряда автобусов отменили остановку
Сегодня 11:51
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У нескольких автобусов в Новокузнецке с 1 июня отменят остановку «Канал».
Речь идёт о маршрутах № 7 «Молодость Запсиба — Вокзал», № 71 «Космонавтов — Вокзал», № 89 «Молодость Запсиба — Ул. Чернышова — Ул. Звездова — В. Островская — ЦВТИ» и № 91 «Космонавтов — Дом творчества». Такое решение приняли на городской комиссии о безопасности на воде.
Изменения действительны по 31 августа, сообщили в Управлении по транспорту и связи Новокузнецка.
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