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В Новокузнецке у ряда автобусов отменили остановку

Сегодня 11:51
654
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
busphoto.ru

У нескольких автобусов в Новокузнецке с 1 июня отменят остановку «Канал».

Речь идёт о маршрутах № 7 «Молодость Запсиба — Вокзал», № 71 «Космонавтов — Вокзал», № 89 «Молодость Запсиба — Ул. Чернышова — Ул. Звездова — В. Островская — ЦВТИ» и № 91 «Космонавтов — Дом творчества». Такое решение приняли на городской комиссии о безопасности на воде.

Изменения действительны по 31 августа, сообщили в Управлении по транспорту и связи Новокузнецка.

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Комментарии 1
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КоляYeti 12997
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Да хрен с тем "каналом", им пользовались только аборигены-рыбаки. Вот ПОЧЕМУ отменили остановку "маршруток" и муниципальный автобус 11 не останавливается у Дома детства 95 ?! Там присутствует парковочный карман 20-25м (чего нет на некоторых городских остановках), пешеходный переход со знаками и "зеброй"(расположен по Правилам - перед отъезжающими от остановки автобусами), единственно что отсутствует, то это знак остановки маршрутного транспортного средства. Неужели у Администрации Заводского района не нашлось копеешных средств на установку металлической трубы с соответствующим знаком?! На этой остановке до 2017 года останавливались маршрутки которые перевозили пассажиров-жителей этого микрорайона на работу в Центральный р-он (маршрут 35), теперь в холода и промозглость им приходится идти на следующие остановки, растояние между которыми до двух кварталов (расстояние между остановками Центрального и др. районов есть и половину квартала). Какая причина отмены остановки и когда ее восстановят !
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