В Сети опубликовано видео пожара в популярном кафе Кемерова «Золотой берег».

Инцидент произошёл в днём субботу, 27 мая. В кафе загорелась одна из беседок, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Кемеровской области.

Пожарным удалось справиться с огнём в течение нескольких минут. Пострадавших нет.

Сначала в соцсетях появились с места ЧП. Позднее появился ролик, опубликованный Геннадием Седельниковым. Видео было снято с квадрокоптера.