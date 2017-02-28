Пожар в кафе «Золотой берег» в Кемерове сняли с высоты птичьего полёта
Сегодня 12:18
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В Сети опубликовано видео пожара в популярном кафе Кемерова «Золотой берег».
Инцидент произошёл в днём субботу, 27 мая. В кафе загорелась одна из беседок, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Кемеровской области.
Пожарным удалось справиться с огнём в течение нескольких минут. Пострадавших нет.
Сначала в соцсетях появились с места ЧП. Позднее появился ролик, опубликованный Геннадием Седельниковым. Видео было снято с квадрокоптера.
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