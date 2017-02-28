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Мэр Новокузнецка рассказал о строительстве школы № 81

Кузбасский депутат скончался после ДТП

Сегодня 13:01
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Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ВКонтакте

В Новокузнецке в больнице скончался депутат Олег Басманов.

Мужчина три недели пролежал в реанимации, пишет SU. Сейчас решают вопрос о дате похорон.

Как ранее сообщал ВашГород.ру, 35-летний депутат областного совета Кемеровской области от Новокузнецка Олег Басманов попал в аварию 6 мая. Это случилось на 7-м километре трассы «Запсиб-Кузнецк».

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