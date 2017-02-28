Компания CENTRA, провела опрос среди жителей города Новокузнецк, в котором приняло участие более 5000 человек и по результатам опроса стало понятно, что все ждут возвращения «Уличного пианино». И вот, на улице стало тепло и пришло время вернуть всеми любимое пианино на старое место.

В 2015 году компания CENTRA впервые установила первое уличное пианино в Кемеровской области. Данное событие вызвало бурю эмоций! Гости и жители города Новокузнецка с радостью приняли такой арт-объект и с удовольствием играли и фотографировались на фоне яркого пианино, тем самым даря себе и всем окружающим хорошее настроение.

Праздничное открытие состоится 3 июня на территории Арт-Сквера, начало в 17.00. Это будет не просто открытие, а настоящий музыкальный праздник! Всех пришедших ждет: развлекательная программа, отличная музыка и танцы, улётные призы и выступление зажигательной группы «HOLLYWOOD».

Компания CENTRA приглашает всех на праздник, чтобы поделиться яркими эмоциями!