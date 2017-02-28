В Центральном районе Кемерова заработал магазин натуральных продуктов «Эко-Маркет».
Кемеровчанам предлагают купить весовые чай и кофе. Также здесь продают десерты, в которых, по словам руководителей магазина, нет искусственных добавок — шоколад, варенье, зефир, пастилу и так далее.
«Эко-Маркет» находится на Притомском, 35/2. Как стало известно ВашГород.ру, это первая точка в Кемерове.
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