В Центральном районе Кемерова заработал магазин натуральных продуктов «Эко-Маркет».

Кемеровчанам предлагают купить весовые чай и кофе. Также здесь продают десерты, в которых, по словам руководителей магазина, нет искусственных добавок — шоколад, варенье, зефир, пастилу и так далее.

«Эко-Маркет» находится на Притомском, 35/2. Как стало известно ВашГород.ру, это первая точка в Кемерове.