Стало известно, что будет представлять собой частная школа в Новокузнецке, и кто в ней сможет учиться.

Как уже сообщал ВашГород.ру, новое учреждение появится на месте популярного прежде ресторана «Кошкин дом». Сейчас там полным ходом идут работы.

Школа «Интеллект Академия» рассчитана на 56 учеников начальных классов. По словам директора Натальи Голобоковой, в каждом классе будут учиться не более 14 детей. Об этом она рассказала в интервью «Кузнецкому рабочему», пишет «Кузпресс».

Это одно из принципиальных отличий школы от государственных образовательных учреждений. Ещё одна особенность — технология обучения, которую будут здесь применять. Она называется «Интеллект». Как утверждает руководитель частной школы, дети, обучившиеся по этой технологии, получают на 15−20 процентов баллов по ЕГЭ и ГИА больше, чем другие выпускники, поступают в престижные российские и зарубежные вузы.

Ученики будут находиться в школе целый день. Кроме уроков, их ждут спортивные занятия, кружки, секции. Среди них вокальная и музыкально-театральная студии, занятия танцами, кружки художественного творчества, робототехники, скорочтения и другие. Английский язык дети начнут учить уже с первого класса.

В школе предусмотрено пятиразовое питание, а для тех, кто захочет вздремнуть, есть спальная комната.

По словам Натальи Голобоковой, педагоги прошли строгий отбор, прежде чем устроиться в «Интеллект Академию». При этом учитывались их категория (только высшая или первая), наличие педагогического опыта, психологические характеристики.

Руководитель образовательной организации не скрывает: обучение будет стоить недёшево. Правда, конкретные суммы она не озвучила. Запись в школу начнётся в июне, подробности можно уточнить по телефону в Новокузнецке 209−203.

Первоклассники приступят к занятиям уже в этом году.

В перспективе планируется построить здание основной школы, где дети смогут учиться до 11 класса.