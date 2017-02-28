Сегодня на трассе Р-255 «Сибирь» Новосибирск-Иркутск загорелась фура.

Это произошло в 10.13 у деревни Балта.

«Произошёл пожар в грузовом автомобиле, перевозившем лакокрасочные материалы. На момент прибытия первого пожарного подразделения, автомобиль горел открытым огнем, произошел розлив ЛВЖ. В результате произошло распространение огня на придорожное кафе „Вояж“», — сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области.

В 11.03 пожар ликвидировали, рассказали ВашГород.ру в ГУ МЧС. Водителя фуры госпитализировали. По словам свидетелей, на месте образовался затор. Перекрыт участок дороги в районе населённого пункта Ояш.

«Кто едет с Сиба в Кемерово по М-52, выбирайте другой путь. Жуткая пробка. Горит фура и кафе. Все стоят, движения нет», — написал в паблике «Регион-42» водитель из Кузбасса.

В пресс-службе ГИБДД по Новосибирской области ВашГород.ру уточнили, что сейчас на трассе организовали движение через объездную. На месте работают сотрудники ГИБДД и МЧС.

Обновлено: в 13.20 участок открыли для движения, сообщили в Сибуправтодоре.