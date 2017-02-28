В России новое аварийное жилье появляется примерно такими же темпами, которыми расселяется старое.
Неравнодушные россияне составили обращение к президенту России Владимиру Путину, в котором просят обратить внимание на регионы страны.
«Игнорируя сегодня вопрос ветхого жилого фонда страны и тратя колоссальный ресурс на туманную реновацию, государство фактически сталкивает две социальные группы населения: тех, кто живет относительно хорошо, и тех, кто выживает. Часть российских граждан десятилетиями ждут улучшения жилищных условий, а кому-то его просто навязывают, требуя взамен их вполне благоустроенные квартиры. Как будут к этому относиться люди, чьи дома вот уже десятилетиями держатся на обещаниях местных администраций и мечтах о лучшей жизни?», — сообщают авторы петиции на портале «Гражданский патруль».
По мнению инициаторов обращения, действующие программы по расселению людей из аварийного и ветхого жилья не эффективны. Многие региональные власти больше не в состоянии контролировать ситуацию. Будь состояние жилого фонда по России не столь плачевным, идея реновации не воспринималась бы столь негативно.
«Мы обращаемся к Вам с просьбой, обратить особое внимание на проблему аварийного жилья во всех городах нашей страны! Провести анализ причин провала программ капитального ремонта и расселения ветхого и аварийного жилья и провести обдуманный и профессиональный апгрейд государственных программ и сдвинуть, наконец, проблему с мертвой точки!», — заключают авторы петиции.
Ранее ВашГород.ру сообщал, что к 2025 году объем накопленного в России аварийного жилья составит около 40 миллионов кв. м.
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Довожу до вашего сведения, что в материале главреда издания ВГ разжигается злоба к социальной группе "москвичи".
Прошу принять меры.
Доброжелатель.
Ввиду изменившегося заголовка, прошу поменять инкреминацию главреду издания ВГ на менее суровую статью.
Доброжелатель.
Муськва лопается от бабла, а местным бугорнаторам отдали региональное население на барыжничество. Пока у лвасти будют представители едриной маськвы, в регионах все будет хиреть. Потому что эти трусяры все что угодно отдадуть за то чтобы дальше барыжничать.
Да если люди довольны своим жильем, зачем вкладывать госденьги и строить и выселять их в новое. Постройте лучше в Сибире , где старые двухэтажки уже рассапаются!
Уже лелеют проекты ипотеки на "лишние" метры в новом реновационном жилье. То есть все опять за счет народа.
Вот именно поэтому, дорогой Гамов, такой корректный, такой лояльный, реновация, по крайней мере в текущем виде, не нужна никому - ни обитающим в социальном жилье, ни в приватизированном.