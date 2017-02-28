В России новое аварийное жилье появляется примерно такими же темпами, которыми расселяется старое.

Неравнодушные россияне составили обращение к президенту России Владимиру Путину, в котором просят обратить внимание на регионы страны.

«Игнорируя сегодня вопрос ветхого жилого фонда страны и тратя колоссальный ресурс на туманную реновацию, государство фактически сталкивает две социальные группы населения: тех, кто живет относительно хорошо, и тех, кто выживает. Часть российских граждан десятилетиями ждут улучшения жилищных условий, а кому-то его просто навязывают, требуя взамен их вполне благоустроенные квартиры. Как будут к этому относиться люди, чьи дома вот уже десятилетиями держатся на обещаниях местных администраций и мечтах о лучшей жизни?», — сообщают авторы петиции на портале «Гражданский патруль».

По мнению инициаторов обращения, действующие программы по расселению людей из аварийного и ветхого жилья не эффективны. Многие региональные власти больше не в состоянии контролировать ситуацию. Будь состояние жилого фонда по России не столь плачевным, идея реновации не воспринималась бы столь негативно.

«Мы обращаемся к Вам с просьбой, обратить особое внимание на проблему аварийного жилья во всех городах нашей страны! Провести анализ причин провала программ капитального ремонта и расселения ветхого и аварийного жилья и провести обдуманный и профессиональный апгрейд государственных программ и сдвинуть, наконец, проблему с мертвой точки!», — заключают авторы петиции.

Ранее ВашГород.ру сообщал, что к 2025 году объем накопленного в России аварийного жилья составит около 40 миллионов кв. м.