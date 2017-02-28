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Недвижимость и строительство

Аварийное жильё: россияне смотрят с негодованием на москвичей

Сегодня 13:52
744
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
penzavzglyad.ru

В России новое аварийное жилье появляется примерно такими же темпами, которыми расселяется старое.

Неравнодушные россияне составили обращение к президенту России Владимиру Путину, в котором просят обратить внимание на регионы страны.

«Игнорируя сегодня вопрос ветхого жилого фонда страны и тратя колоссальный ресурс на туманную реновацию, государство фактически сталкивает две социальные группы населения: тех, кто живет относительно хорошо, и тех, кто выживает. Часть российских граждан десятилетиями ждут улучшения жилищных условий, а кому-то его просто навязывают, требуя взамен их вполне благоустроенные квартиры. Как будут к этому относиться люди, чьи дома вот уже десятилетиями держатся на обещаниях местных администраций и мечтах о лучшей жизни?», — сообщают авторы петиции на портале «Гражданский патруль».

По мнению инициаторов обращения, действующие программы по расселению людей из аварийного и ветхого жилья не эффективны. Многие региональные власти больше не в состоянии контролировать ситуацию. Будь состояние жилого фонда по России не столь плачевным, идея реновации не воспринималась бы столь негативно.

«Мы обращаемся к Вам с просьбой, обратить особое внимание на проблему аварийного жилья во всех городах нашей страны! Провести анализ причин провала программ капитального ремонта и расселения ветхого и аварийного жилья и провести обдуманный и профессиональный апгрейд государственных программ и сдвинуть, наконец, проблему с мертвой точки!», — заключают авторы петиции.

Ранее ВашГород.ру сообщал, что к 2025 году объем накопленного в России аварийного жилья составит около 40 миллионов кв. м.

Комментарии 6
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Андрей
25 1
Сразу было понятно,что кап.ремонт очередные поборы,непонятно кому и куда эти деньги уходят.Люди же только в Москве и чихать им на остальных с новостроек
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Уважаемый Роскомнадзор
4 15
Заявление.
Довожу до вашего сведения, что в материале главреда издания ВГ разжигается злоба к социальной группе "москвичи".
Прошу принять меры.
Доброжелатель.
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Уважаемый Роскомнадзор
1 8
Заявление. Добавочное.
Ввиду изменившегося заголовка, прошу поменять инкреминацию главреду издания ВГ на менее суровую статью.
Доброжелатель.
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z
5 0
А то что в мск отдаются все деньги и назад не забираются из-за неэффективности властей это нормально?
Муськва лопается от бабла, а местным бугорнаторам отдали региональное население на барыжничество. Пока у лвасти будют представители едриной маськвы, в регионах все будет хиреть. Потому что эти трусяры все что угодно отдадуть за то чтобы дальше барыжничать.
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Сибиряк
1 0
В маскве и зарплаты у людей в 3-5 раз поболее, чем в провинции и нормальную работу всегда найти можно, - в то время как в регионах люди выживают. Особенно в плохих условиях живут пенсионеры и питаются они тоже очень скромно.
Да если люди довольны своим жильем, зачем вкладывать госденьги и строить и выселять их в новое. Постройте лучше в Сибире , где старые двухэтажки уже рассапаются!
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дворник
9 0
Вообще-то, в Москве существовала и существует очередь на получение социального жилья по принципу улучшения жилищных условий, причем абсолютно бесплатно. Ну и зачем реновация ? Чего за 18 лет никого не расселили ? Тем более не понятно как быть с приватизированными квартирами ? Это ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ. Я понимаю, что понравилось как в Сочи: Олимпияда - наша гордость, утрем ею нос всем, поэтому валите из своих домов по добру по здорову. Натренировались. А здесь какая такая "национальная идея" ? А и с собственниками можно все решить по-хорошему. Надо сделать им предложение, от которого они будут не в силах отказаться. А вот здесь - фиг. Сначала озвучили "равнозначную площадь", а потом и вовсе "равноценную". Ну понятно, двушка в хрущебе будет стоить как квадратный метр на лестничной клетке в современном доме.
Уже лелеют проекты ипотеки на "лишние" метры в новом реновационном жилье. То есть все опять за счет народа.
Вот именно поэтому, дорогой Гамов, такой корректный, такой лояльный, реновация, по крайней мере в текущем виде, не нужна никому - ни обитающим в социальном жилье, ни в приватизированном.
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