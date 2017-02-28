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Гид по городу

Маленьким новокузнечанам устроят праздник в парке Гагарина

Сегодня 14:05
593
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Библиотека им. Н.В. Гоголя

1 июня в Новокузнецке торжественно откроют летний читальный зал для детей.

В честь этого малышам устроят праздник с мастер-классами, подвижными играми, викторинами, загадками, конкурсом рисунка на асфальте и так далее.

А затем, в течение всего лета дети смогут почитать интересные книги и журналы в тени зонта. Зал будет работать по пятницам и субботам с 13.00 до 16.00 у Административного здания парка Гагарина, сообщили в Библиотеке имени Гоголя.

Открытие запланировано на 14.00 1 июня.

Ранее ВашГород.ру сообщал о том, что 1 июня в городе пройдёт шоу белых китов и открытие фестиваля «Кукла в детских руках».

Комментарии 3
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Даешь в День Защиты Детей БЕСПЛАТНЫЕ аттракционы!!!
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Ребята, почему не пишите, что солнцеликий КОПЫТА ОТБРОСИЛ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! УРААААААААА!!!!!!!!!!!!!!!
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