1 июня в Новокузнецке торжественно откроют летний читальный зал для детей.

В честь этого малышам устроят праздник с мастер-классами, подвижными играми, викторинами, загадками, конкурсом рисунка на асфальте и так далее.

А затем, в течение всего лета дети смогут почитать интересные книги и журналы в тени зонта. Зал будет работать по пятницам и субботам с 13.00 до 16.00 у Административного здания парка Гагарина, сообщили в Библиотеке имени Гоголя.

Открытие запланировано на 14.00 1 июня.

Ранее ВашГород.ру сообщал о том, что 1 июня в городе пройдёт шоу белых китов и открытие фестиваля «Кукла в детских руках».