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Новокузнечанам предложили прибрать Кузнецкий Алатау

Сегодня 14:37
474
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
vk.com

Новокузнечан призвали навести чистоту в Кузнецком Алатау.

С инициативой выступила жительница Кузбасса.

Весной эти красивые места нуждаются в нашей помощи. Если есть среди вас люди неравнодушные, готовые вложить свой труд, своё время и средства (на проезд) в бесценное дело чистоты природы, предлагаю собраться 3-го и 4-го июня (суббота, воскресенье) и навести порядок там, где это необходимо. Это территория вокруг двух беседок на лодочной переправе и на берегу Амзаса. Цель — сделать то, что будет в наших силах. Железный мусор обжечь и закопать, пакеты и прочий мусор упаковать так, чтобы не разлетался. Времени на эту работу — 5 часов от электрички до электрички, плюс переправа. Переправа будет бесплатной, ещё нам обещают горячий перекус. С собой нужно взять перчатки, пакеты, — написала девушка.

Всех, кого заинтересовала эта информация, просят сообщать в комментариях.

Комментарии 7
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1
7 1
А лопаты не взять? И пойти закапывать кратеры после разрезов?
Там тоже БЫЛА природа.
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аватар
ххх
10 0
Кто-то гадит,а кто-то убирать должен. Я на природе складываю в пакет весь мусор. Потом в городе выбрасываю Это не трудно, в чем проблема? Если бы так делал каждый, не надо было бы убирать.
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аватар
шорец
3 0
а где это, я не против помочь и куда надо ехать
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аватар
z
1 0
Предложение интересное, но может быть начать с амдинистрации?
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аватар
1
5 0
Предложение интересное, но может быть начать с амдинистрации?
Сейчас, только клип переделают с Кузню приберите на Алатау-хан.
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аватар
Слухи
0 2
Ребята, почему не пишите, что солнцеликий КОПЫТА ОТБРОСИЛ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! УРААААААААА!!!!!!!!!!!!!!!
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аватар
А.Н.Оним
0 0
Ребята, почему не пишите, что солнцеликий КОПЫТА ОТБРОСИЛ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! УРААААААААА!!!!!!!!!!!!!!!
Откуда стало сие известно?
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