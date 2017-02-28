Новокузнечан призвали навести чистоту в Кузнецком Алатау.

С инициативой выступила жительница Кузбасса.

Весной эти красивые места нуждаются в нашей помощи. Если есть среди вас люди неравнодушные, готовые вложить свой труд, своё время и средства (на проезд) в бесценное дело чистоты природы, предлагаю собраться 3-го и 4-го июня (суббота, воскресенье) и навести порядок там, где это необходимо. Это территория вокруг двух беседок на лодочной переправе и на берегу Амзаса. Цель — сделать то, что будет в наших силах. Железный мусор обжечь и закопать, пакеты и прочий мусор упаковать так, чтобы не разлетался. Времени на эту работу — 5 часов от электрички до электрички, плюс переправа. Переправа будет бесплатной, ещё нам обещают горячий перекус. С собой нужно взять перчатки, пакеты, — написала девушка.