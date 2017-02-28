Для маленьких жителей Заводского района к 1 июня готовят много интересного.

В День защиты детей на Площади общественных мероприятий пройдёт праздник «Азбука детства». Малышам обещают концерт и мастер-классы, катание на лошадях, конкурс детского рисунка на асфальте, аквагрим и так далее. Начнётся мероприятие в 16.00.

Напомним, в День защиты детей в Новокузнецке также пройдут праздничные мероприятия у Драмтеатра, в парке Гагарина и на Площади торжеств. А ещё 1 июня в городе откроется парк развлечений «Мегалэнд».