Малышей Запсиба зовут на День защиты детей
Сегодня 18:00
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Для маленьких жителей Заводского района к 1 июня готовят много интересного.
В День защиты детей на Площади общественных мероприятий пройдёт праздник «Азбука детства». Малышам обещают концерт и мастер-классы, катание на лошадях, конкурс детского рисунка на асфальте, аквагрим и так далее. Начнётся мероприятие в 16.00.
Напомним, в День защиты детей в Новокузнецке также пройдут праздничные мероприятия у Драмтеатра, в парке Гагарина и на Площади торжеств. А ещё 1 июня в городе откроется парк развлечений «Мегалэнд».
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