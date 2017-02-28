В квартирах новокузнечанах, которые обслуживаются Кузнецкой и Западно-Сибирской ТЭЦ появилась горячая вода.

Так, её включили в домах на проспекте Октябрьском. Об этом ВашГород.ру сообщил читатель.

Вернулась горячая вода и в многоэтажки на улице Тольятти, сообщает SU. Однако жители возмущаются, что воду дали позже обещанного срока.

Ранее ВашГород.ру сообщал, когда включат горячую воду потребителям Куйбышевской районной котельной.