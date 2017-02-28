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Новокузнечанам вернули горячую воду

Сегодня 14:56
942
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
stroikom35.ru

В квартирах новокузнечанах, которые обслуживаются Кузнецкой и Западно-Сибирской ТЭЦ появилась горячая вода.

Так, её включили в домах на проспекте Октябрьском. Об этом ВашГород.ру сообщил читатель.

Вернулась горячая вода и в многоэтажки на улице Тольятти, сообщает SU. Однако жители возмущаются, что воду дали позже обещанного срока.

Ранее ВашГород.ру сообщал, когда включат горячую воду потребителям Куйбышевской районной котельной.

Комментарии 15
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Маша
2 1
На Запсибе не всем дали, уже как-то не верится что сегодня включат.
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Даша
4 1
На Запсибе не всем дали, уже как-то не верится что сегодня включат.
На Запорожской, УК Новый город, только 5 июня дадут. Уроды
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z
1 1
А в чем смысл того, что ее отключали?
ответить
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Маша
15 1
На Запорожской, УК Новый город, только 5 июня дадут. Уроды
У нас как отключить, так одномоментно и день в день, а как включить, начинаются заморочки!
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Слухи
2 3
Ребята, почему не пишите, что солнцеликий КОПЫТА ОТБРОСИЛ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! УРААААААААА!!!!!!!!!!!!!!!
ответить
аватар
Ребята
5 2
Ребята, почему не пишите, что солнцеликий КОПЫТА ОТБРОСИЛ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! УРААААААААА!!!!!!!!!!!!!!!
Потому, что нет фактов!
ответить
аватар
Алекс
1 2
Ничего подобного, на Пр. Октябрьском нет воды!!!
ответить
аватар
а
0 1
до пятого июня горячей не будет - какая-то авария на сетях
ответить
аватар
321
1 3
Ребята, почему не пишите, что солнцеликий КОПЫТА ОТБРОСИЛ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! УРААААААААА!!!!!!!!!!!!!!!
подробнее напиши, чему радуешься??? кто и что отбросил...
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аватар
Ильинка, ул. Рокоссовского
1 1
подробнее напиши, чему радуешься??? кто и что отбросил...
Из горячего крана-холодная вода
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Имя
1 0
На Кирова есть горячая вода. УРА!!!
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аватар
водичка
1 1
на Запорожской тоже есть. только бежит холодная и грязная жижа. у кого нету счетчика открывайте на полную и жмите, друзья! жмите!
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Л
1 0
на Тольятти тоже до 5ого продлили, как обычно, авария!!!!!!, за что такие деньги платим????!!!!!, заколебали, уроды, что делали две недели???!!!!, вот кого надо проверками замучить и посадки,посадки, посадки...
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Ирина
0 0
На Запсибе дали, уже намылись. УРА!!!
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Л
0 0
На Запсибе дали, уже намылись. УРА!!!
везёёёёт....
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