На предстоящей неделе погода в Кузбассе будет тёплой, но практически ежедневно возможны дожди и грозы.

Об этом сообщают синоптики Кемеровского гидрометцентра.

Во вторник, 30 мая, ожидается 24…29 градусов выше ноля. В большинстве районов области пройдут дожди, прогремят грозы. Юго-западный ветер усилится до 13−18 метров в секунду.

В ночь на среду, 31 мая, столбик термометра опустится до +12…+17 градусов. Днём усилится западный ветер, порывы могут достигать 17 метров в секунду. Синоптики снова прогнозируют дожди от небольших до умеренных, грозы. Температура воздуха составит +17…+22 градуса.

В ночь на четверг, 1 июня, похолодает до +4…+9 градусов. Днём воздух прогреется до +18…+23, но возможны небольшие дожди и грозы.

Ночью в пятницу, 2 июня, температура составит +5…+10 градусов. Днём ожидается 20 градусов выше ноля. Дожди и грозы продолжатся.

В ночь на субботу, 3 июня, метеорологи прогнозируют 7…12 градусов тепла. Днём столбик термометра поднимется до +20…+25 градусов. Сохранится вероятность небольших дождей с грозами. Юго-восточный ветер будет умеренный, но может усиливаться до 15 метров в секунду.

Ночью в воскресенье, 4 июня, температура будет в пределах +13 градусов. Днём она повысится до +25…+30 градусов. Местами пройдут ливневые дожди, прогремят грозы. Южный ветер усилится до 15−20 метров в секунду.