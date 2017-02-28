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Путин подписал указ о Десятилетии детства

Сегодня 15:44
944
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
artetour.ru

Владимир Путин постановил провести в России Десятилетие детства, которое начнётся с 2018 года.

Соответствующий указ президент подписал сегодня, документ уже вступил в силу. Цель — усовершенствовать госполитику в сфере защиты детей. Напомним, в этом году заканчивается действие Национальной стратегии действий в интересах несовершеннолетних.

Теперь правительству надо опубликовать план мероприятий до 2020 года в рамках программы. На есть три месяца, пишет «Российская газета».

Комментарии 11
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Слухи
2 3
Ребята, почему не пишите, что солнцеликий КОПЫТА ОТБРОСИЛ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! УРААААААААА!!!!!!!!!!!!!!!
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Прохожий
0 0
А кемлевская гнида еще жива??
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Агент Госдепа
5 1
Самонадеянный карлик настолько уверовал в свою незаменимость и безнаказанность, что уже в открытую объявил об очередных массовых фальсификациях в свою пользу на предстоящих выборах? Смело... Вова, 5 ноября никто не отменял! Опомнись!
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1
0 0
Детское пособие 65 рублей в сто раз поднимут? Или так и будут издеваться?
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сегодня
2 0
Ненавидит все живое, Какие дети и старики??? Все бомбит донбасс и сирию!!
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Миша
4 0
Судя по информации о задержании ребёнка на Арбате за стихи, наступило время на законных основаниях защищать права детей именно таким образом, с помощью полиции и росгвардии, в том числе и от родителей. Ничто не помешает жестоко наказывать родителей за отказ от гендерного или религиозного воспитания своих детей. Власть постепенно движется к приватизации детей? Забота о жизни, здоровье и воспитании детей конечно необходимы, но сначала надо прийти к общему согласию между семьями и властью, а не диктовать законы, угрожая насилием. Для этого нужна единая идеология, а она запрещена конституцией.
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*
2 0
Ребята, почему не пишите, что солнцеликий КОПЫТА ОТБРОСИЛ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! УРААААААААА!!!!!!!!!!!!!!!
Откуда дровишки! ( т.е. новость или слухи)
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321
2 3
Ребята, почему не пишите, что солнцеликий КОПЫТА ОТБРОСИЛ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! УРААААААААА!!!!!!!!!!!!!!!
...ты если такой борец за справедливость, напиши имя кто там и что склеил...
ибо если ты п....шь, придут к тебе товарищи в пагонах...
ну, же давай подробности....
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Слухи
1 1
Ребята, а вы все по старинке ждете, пока вам зомбоящик подтвердит? Ну ждите-ждите ))))) Не долго осталось скрывать.
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Владимир Васильев
1 0
Путин награждает воров высшими наградами государства!
Я много раз уже на протяжении 20 лет писал на сайтах, отправлял письма на имя Путина, генпрокурора, СК РФ , в том числе подписи сотен киселевчан о требовании возбуждения уголовных дел в отношении губернатора Тулеева и мэров Киселевска.
Высылал статьи о коррупции и воровстве в особо крупных размерах по документам СК РФ, прокуратуры и ФСБ и документы. Также писали письма с требованиями возбудить против губернатора и мэров уг. дела десятки граждан, которые прилагали к письмам мои статьи и документы. Они сообщали, что прокуратура Кем. области и СК РФ по кем. области крышует преступников градоначальников и губернатора.
Граждане знакомили меня с ответами прокуратуры Кем. области. В них ни слова не говорится о привлечении Тулеева и мэров, то есть игнорируют требования граждан и даже формально не желают отвечать на поставленные вопросы граждан.
Построили в Киселевске стадион официально за млн 400, неофициально со всех предприятий, предпринимателей, угольщиков собрали 1 млр. Стадион через два месяца развалился, крышу снесло, потекли все крыши, обрушились потолки. Уг. дело СК РФ развалили сразу. Прокурор отчитался уг. дело закрыть за давностью! Губернатор мэру Лаврентьеву за строительство фиктивного стадиона наградил семью бриллиантами ходотайствовал перед Путиным дать вору высший орден! Путин дал и Тулееву -коррупционеру и вору- мэру!
Но и генпрокуратура, Админ. президента и СК РФ грубо нарушают Конституцию РФ, Закон об обращениях граждан!
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рррррр
0 0
Писец детству наступает. Доведут таки дело до родитель №1 и №2.
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