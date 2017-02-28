Владимир Путин постановил провести в России Десятилетие детства, которое начнётся с 2018 года.

Соответствующий указ президент подписал сегодня, документ уже вступил в силу. Цель — усовершенствовать госполитику в сфере защиты детей. Напомним, в этом году заканчивается действие Национальной стратегии действий в интересах несовершеннолетних.

Теперь правительству надо опубликовать план мероприятий до 2020 года в рамках программы. На есть три месяца, пишет «Российская газета».