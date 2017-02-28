Путин подписал указ о Десятилетии детства
Сегодня 15:44
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Владимир Путин постановил провести в России Десятилетие детства, которое начнётся с 2018 года.
Соответствующий указ президент подписал сегодня, документ уже вступил в силу. Цель — усовершенствовать госполитику в сфере защиты детей. Напомним, в этом году заканчивается действие Национальной стратегии действий в интересах несовершеннолетних.
Теперь правительству надо опубликовать план мероприятий до 2020 года в рамках программы. На есть три месяца, пишет «Российская газета».
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ибо если ты п....шь, придут к тебе товарищи в пагонах...
ну, же давай подробности....
Я много раз уже на протяжении 20 лет писал на сайтах, отправлял письма на имя Путина, генпрокурора, СК РФ , в том числе подписи сотен киселевчан о требовании возбуждения уголовных дел в отношении губернатора Тулеева и мэров Киселевска.
Высылал статьи о коррупции и воровстве в особо крупных размерах по документам СК РФ, прокуратуры и ФСБ и документы. Также писали письма с требованиями возбудить против губернатора и мэров уг. дела десятки граждан, которые прилагали к письмам мои статьи и документы. Они сообщали, что прокуратура Кем. области и СК РФ по кем. области крышует преступников градоначальников и губернатора.
Граждане знакомили меня с ответами прокуратуры Кем. области. В них ни слова не говорится о привлечении Тулеева и мэров, то есть игнорируют требования граждан и даже формально не желают отвечать на поставленные вопросы граждан.
Построили в Киселевске стадион официально за млн 400, неофициально со всех предприятий, предпринимателей, угольщиков собрали 1 млр. Стадион через два месяца развалился, крышу снесло, потекли все крыши, обрушились потолки. Уг. дело СК РФ развалили сразу. Прокурор отчитался уг. дело закрыть за давностью! Губернатор мэру Лаврентьеву за строительство фиктивного стадиона наградил семью бриллиантами ходотайствовал перед Путиным дать вору высший орден! Путин дал и Тулееву -коррупционеру и вору- мэру!
Но и генпрокуратура, Админ. президента и СК РФ грубо нарушают Конституцию РФ, Закон об обращениях граждан!