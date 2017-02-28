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В Кемерове появилось Дерево Дружбы

Сегодня 15:44
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Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
kemerovo.ru/pictures

Оно символизирует гармонию, благополучие и процветание.

Дерево Дружбы высадили жители Лесной Поляны. Саженец молодой рябины получил прописку на Кедровом бульваре.

По замыслам организаторов — территориального управления жилого района Лесная Поляна и активистов-общественников — рябинка будет расти вместе с семьями, которые активно заселяют микрорайон. Здесь уже проживают 1361 кемеровчанин, в основном это молодые семьи с детьми, — сообщили в пресс-службе администрации Кемерова.

На празднике в честь посадки Дерева Дружбы представители УК «Лесная Поляна» угощали всех присутствующих чаем, вкусными пирогами и конфетами.

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