Оно символизирует гармонию, благополучие и процветание.
Дерево Дружбы высадили жители Лесной Поляны. Саженец молодой рябины получил прописку на Кедровом бульваре.
По замыслам организаторов — территориального управления жилого района Лесная Поляна и активистов-общественников — рябинка будет расти вместе с семьями, которые активно заселяют микрорайон. Здесь уже проживают 1361 кемеровчанин, в основном это молодые семьи с детьми, — сообщили в пресс-службе администрации Кемерова.
На празднике в честь посадки Дерева Дружбы представители УК «Лесная Поляна» угощали всех присутствующих чаем, вкусными пирогами и конфетами.
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