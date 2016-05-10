Чтобы узнать интересующие вас сведения о недвижимости, необходимо подготовить запрос в Единый государственный реестр недвижимости. ВашГород.ру узнал, как это работает.
Любое заинтересованное лицо может получить выписку ЕГРН, в которой будут представлены следующие данные:
Подать запрос о предоставлении сведений, содержащихся в ЕГРН, можно одним из следующих способов:
В случае представления запроса о предоставлении сведений, содержащихся в ЕГРН, при личном обращении должен быть предъявлен документ, удостоверяющий личность заявителя (его представителя). При представлении запроса о предоставлении сведений, содержащихся в ЕГРН, представителем к такому запросу прилагается надлежащим образом оформленная доверенность.
Если запрос о предоставлении сведений, содержащихся в ЕГРН, представляется в электронном виде, доверенность должна быть представлена в форме электронного документа.
«Обращаем внимание, что сведения, содержащиеся в ЕГРН, являются общедоступными (за исключением сведений, доступ к которым ограничен федеральным законом) и предоставляются органом регистрации прав по запросам любых лиц», — рассказала журналистам ВашГород.ру начальник отдела — государственный регистратор Наталья Климова.
Для получения сведений ограниченного доступа к запросу о предоставлении сведений, содержащихся в ЕГРН, необходимо приложить документы, подтверждающие право заявителя на получение таких сведений. Если запрос о предоставлении сведений ограниченного доступа представляется по почте, то подлинность подписи заявителя на таком запросе должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке. Если запрос о предоставлении сведений ограниченного доступа представляется в электронной форме, он должен быть заверен усиленной квалифицированной электронной подписью.
Отметим, что за предоставление сведений из ЕГРН взимается плата, размер которой установлен Приказом Минэкономразвития России
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