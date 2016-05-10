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Недвижимость и строительство

Как получить сведения о недвижимости и проверить всю подноготную жилья

Сегодня 16:05
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Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
gov.cap.ru

Чтобы узнать интересующие вас сведения о недвижимости, необходимо подготовить запрос в Единый государственный реестр недвижимости. ВашГород.ру узнал, как это работает.

Любое заинтересованное лицо может получить выписку ЕГРН, в которой будут представлены следующие данные:

  • описание объекта недвижимости,
  • зарегистрированные права на объект недвижимости,
  • ограничения прав и обременения объекта,
  • сведения о существующих на момент выдачи выписки правопритязаниях и заявленных в судебном порядке правах требования в отношении данного объекта недвижимости,
  • сведения о возражении в отношении зарегистрированного права на него либо о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя,
  • сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных или муниципальных нужд,
  • сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта, сделки в отношении объекта,
  • сведения об отсутствии у застройщика права привлекать денежные средства граждан, являющихся участниками долевого строительства, на строительство (создание) многоквартирных домов на земельном участке.

Подать запрос о предоставлении сведений, содержащихся в ЕГРН, можно одним из следующих способов:

  • в виде бумажного документа, представляемого заявителем при личном обращении в орган регистрации прав (в том числе филиал ФГБУ «ФКП Росреестра»), или многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг независимо от места нахождения объекта недвижимости;
  • в виде бумажного документа, отправленного по почте в один из органов регистрации прав согласно перечню, размещенному на официальном сайте Росреестра;
  • в электронной форме, заполнив форму запроса о предоставлении сведений, содержащихся в ЕГРН, размещенную на официальном сайте Росреестра и Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), либо отправив электронный документ с использованием веб-сервисов.

В случае представления запроса о предоставлении сведений, содержащихся в ЕГРН, при личном обращении должен быть предъявлен документ, удостоверяющий личность заявителя (его представителя). При представлении запроса о предоставлении сведений, содержащихся в ЕГРН, представителем к такому запросу прилагается надлежащим образом оформленная доверенность.

Если запрос о предоставлении сведений, содержащихся в ЕГРН, представляется в электронном виде, доверенность должна быть представлена в форме электронного документа.

«Обращаем внимание, что сведения, содержащиеся в ЕГРН, являются общедоступными (за исключением сведений, доступ к которым ограничен федеральным законом) и предоставляются органом регистрации прав по запросам любых лиц», — рассказала журналистам ВашГород.ру начальник отдела — государственный регистратор Наталья Климова.

Для получения сведений ограниченного доступа к запросу о предоставлении сведений, содержащихся в ЕГРН, необходимо приложить документы, подтверждающие право заявителя на получение таких сведений. Если запрос о предоставлении сведений ограниченного доступа представляется по почте, то подлинность подписи заявителя на таком запросе должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке. Если запрос о предоставлении сведений ограниченного доступа представляется в электронной форме, он должен быть заверен усиленной квалифицированной электронной подписью.

Отметим, что за предоставление сведений из ЕГРН взимается плата, размер которой установлен Приказом Минэкономразвития России от 10.05.2016 N 291.

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