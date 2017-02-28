Яркое световое шоу в Новокузнецке сняли с высоты
Сегодня 16:10
297
ВашГород.ру предлагает читателям полюбоваться уникальным световым шоу, которое состоялось в городе 27 мая.
Совместно с AeroVideoNK мы сняли его с высоты птичьего полёта.
Напомним, шоу посвятили истории и звёздным именам города. В тот день в Новокузнецке стартовал отсчёт 400 дней до 400-летия города.
Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.
Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.
Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.