ВашГород.ру предлагает читателям полюбоваться уникальным световым шоу, которое состоялось в городе 27 мая.

Совместно с AeroVideoNK мы сняли его с высоты птичьего полёта.

Напомним, шоу посвятили истории и звёздным именам города. В тот день в Новокузнецке стартовал отсчёт 400 дней до 400-летия города.