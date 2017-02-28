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Яркое световое шоу в Новокузнецке сняли с высоты

Сегодня 16:10
297
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
AeroVideoNK

ВашГород.ру предлагает читателям полюбоваться уникальным световым шоу, которое состоялось в городе 27 мая.

Совместно с AeroVideoNK мы сняли его с высоты птичьего полёта.

Напомним, шоу посвятили истории и звёздным именам города. В тот день в Новокузнецке стартовал отсчёт 400 дней до 400-летия города.

Комментарии 1
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Няшка
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Ночной город с воздуха - красотища! Спасибо ВГ!
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