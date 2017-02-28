Пострадавшая девочка уже полгода находится на лечении.

ЧП произошло в декабре 2016 года. Перед началом занятий 15-летняя ученица поскользнулась на лестнице школы и упала. Подросток получила закрытый неосложнённый перелом тела позвонка. Пострадавшую госпитализировали. До 30 декабря она находилась на стационарном лечении.

В результате девочка пропустила занятия как в общеобразовательной, так и в музыкальной школе. Также она не смогла присутствовать на праздничных и концертных новогодних мероприятиях. До настоящего времени школьница находится на амбулаторном лечении и обучается на дому, сообщает пресс-служба прокуратуры по Кемеровской области.

Отец девочки обратился в прокуратуру и попросил защитить права его дочери. Родители отметили, что ребёнок получил психологическую травму: она лишена возможности обучаться вместе со сверстниками.

Прокурорская проверка выявила нарушения в работе администрации образовательной организации. В частности, в школе не были созданы безопасные условия обучения и воспитания учащихся, присмотра и ухода за ними. Директора школы привлекли к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, по заявлению отца об оказании ему юридической помощи как пенсионеру, прокурор города обратился в суд с заявлением о компенсации морального вреда девочке.

Калтанский районный суд удовлетворил требования прокурора и взыскал со школы компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей.