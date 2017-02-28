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В хоккейном «Металлурге» рассказали о планах клуба

Сегодня 16:45
383
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
vk.com

В новокузнецком ХК «Металлург» озвучили планы на будущее.

Клуб намерен подать заявку на выступление в Высшей хоккейной лиге сезона 2017/18. А «Кузнецкие Медведи» продолжат играть в Молодёжной хоккейной лиге. Об этом сообщается в группе «Металлурга» в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, «Кузню» исключили из состава КХЛ 24 мая.

Комментарии 1
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А у нас что, 3 хоккейные команды?
Никогда не интересовалась хоккеем, тем более у нас в городе.
Думала, одна единственная.
Ну тогда не все так страшно.
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