В новокузнецком ХК «Металлург» озвучили планы на будущее.

Клуб намерен подать заявку на выступление в Высшей хоккейной лиге сезона 2017/18. А «Кузнецкие Медведи» продолжат играть в Молодёжной хоккейной лиге. Об этом сообщается в группе «Металлурга» в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, «Кузню» исключили из состава КХЛ 24 мая.