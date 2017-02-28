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Кемеровчане запустят в небо сотни воздушных шаров

Сегодня 07:10
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Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
vozdushnaya-masterskaya.ru

Кемеровчан зовут отметить День защиты детей запуском в небо светящихся воздушных шаров.

Акция пройдёт 1 июня в парке отдыха «Антошка». Для участия понадобится купить воздушный шарик у организаторов и по команде выпустить его в небо. За каждый выдадут жетон с номером, по которым в конце мероприятия выберут 18 победителей. Всем обещают призы, среди которых смартфон «HUAWEI HONOR 8 LITE 32gb».

Начало — в 19.00, сообщили организаторы.

Ранее ВашГород.ру рассказывал о фестивале холи в Кемерове и «Параде дружбы народов».

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