Кемеровчан зовут отметить День защиты детей запуском в небо светящихся воздушных шаров.

Акция пройдёт 1 июня в парке отдыха «Антошка». Для участия понадобится купить воздушный шарик у организаторов и по команде выпустить его в небо. За каждый выдадут жетон с номером, по которым в конце мероприятия выберут 18 победителей. Всем обещают призы, среди которых смартфон «HUAWEI HONOR 8 LITE 32gb».

Начало — в 19.00, сообщили организаторы.

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