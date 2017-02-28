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Кемеровский Парк Чудес зовёт на Праздник детства

Сегодня 07:40
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Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
vk.com

Гостей ждёт насыщенная программа с конкурсами, концертами и дискотекой.

Праздник детства в Парке Чудес пройдёт в четверг, 1 июня.

С 14:00 до 16:00 перед зрителями выступят детские коллективы города с программой «Все мы дружим с песенкой».

В это же время будут работать площадки аквагрима и твистинга.

С 16:00 до 17:00 запланирована конкурсно-развлекательная программа «Детям Кемерова — дороги без опасности!».

С 16:00 до 18:00 гостям парка будут раздавать воздушные шары. Параллельно пройдёт конкурс рисунков на асфальте. Победителю обещают грандиозный приз-сюрприз.

С 17:00 до 18:00 маленьких посетителей приглашают на детскую дискотеку.

В 16:00 малышам покажут спектакль «Теремок».

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