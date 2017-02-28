Гостей ждёт насыщенная программа с конкурсами, концертами и дискотекой.
Праздник детства в Парке Чудес пройдёт в четверг, 1 июня.
С 14:00 до 16:00 перед зрителями выступят детские коллективы города с программой «Все мы дружим с песенкой».
В это же время будут работать площадки аквагрима и твистинга.
С 16:00 до 17:00 запланирована конкурсно-развлекательная программа «Детям Кемерова — дороги без опасности!».
С 16:00 до 18:00 гостям парка будут раздавать воздушные шары. Параллельно пройдёт конкурс рисунков на асфальте. Победителю обещают грандиозный приз-сюрприз.
С 17:00 до 18:00 маленьких посетителей приглашают на детскую дискотеку.
В 16:00 малышам покажут спектакль «Теремок».
Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.
Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.
Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.