ВашГород.ру рассказывает об очередном мероприятии на День защиты детей в Новокузнецке.

1 июня малышей зовут на «Радугу Чудес» в сквере имени Ермакова.

«Будет флешмоб от организаторов и аниматоров, экоквест, выступление творческих коллективов, игровые площадки, мастер-классы, различные фотозоны, слинготанцы, релакс зона и игровая зона для малышей, палаточный городок для деток постарше, батуты, сладкая вата и прочее. И в конце всех ждёт красивое и красочное завершение праздника», — рассказали ВашГород.ру организаторы «Радуги Чудес».

Начало в 16.00. Подробности — в группе мероприятия во «ВКонтакте».

Ранее ВашГород.ру сообщал о других мероприятиях на 1 июня в Новокузнецке. Напомним, горожан ждёт шоу белых китов, праздничная программа в парке Гагарина, на Площади общественных мероприятий на Запсибе, у Драмтеатра, а также открытие парка развлечений «Мегалэнд» в «Планете».