Сотрудники ФСБ изъяли у оппозиционера все средства связи и три ноутбука.
В поле зрения спецслужбы попал координатор несанкционированного митинга, состоявшегося в Кемерове 29 апреля, Дмитрий Улитин.
В 7:40 утра ко мне пришли сотрудники ФСБ, которые изъяли все средства связи и три ноутбука. Причиной обыска они назвали видеообращение, которое я записывал, призывая выходить граждан на митинг 29 апреля, — рассказал Улитин агентству «Интерфакс-Сибирь».
Он добавил, что с 1 июня начнутся суды над 13 участниками акции, которые были задержаны во время митинга в кемеровском гайд-парке «Орбита». Митинг состоялся 29 апреля. Участников обвиняют в нарушении порядка проведения митингов.
В пресс-службе регионального управления ФСБ сообщили, что комментарий о причинах обыска будет позже, отмечает источник.
28 апреля, накануне проведения митинга против действующей власти, сотрудники полиции задержали Дмитрия Улитина. В отношении него составили протокол о нарушении порядка проведения митингов. На следующий день полицейские задержали на несанкционированной акции 14 человек. В их числе оказался несовершеннолетний ребёнок, напоминает информагентство.
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