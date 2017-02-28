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В Новокузнецке появились новые номера автобусных маршрутов

Сегодня 07:15
1546
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
penzavzglyad.ru

Об изменениях рассказали в пресс-службе городской администрации.

Автобусному маршруту «Абашево — Жемчужина» присвоен порядковый номер 12.

Маршруту «Космонавтов — Берёзовая роща» присвоен номер 85.

Отмечается, что на маршруте № 85 изменится расписание движения. С 1 июня оно будет следующим:

Березовая роща

7:00,7:30, 8:00, 8:30, 9:00, 9:30, 10:50, 11:50, 12:50, 13:50, 14:50, 15:50, 16:20, 16:50, 17:20, 17:50, 18:20, 18:50.

Космонавтов

7:08, 7:38, 8:08, 8:38, 9:08, 9:38, 10:57, 11:57, 12:57, 13:57, 14:57, 15:57, 16:27, 16:57, 17:28, 17:58, 18:27, 18:57.

Комментарии 8
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Серый
10 3
Было бы гораздо удивительней вместо "новых номеров маршрутов" увидеть НОВЫЕ автобусы...
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Гопник
2 0
12 автобус раньше ходил по маршруту Абашево-Фабрика "Знамя"
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Читатель
8 0
В эту жемчужину едут 5 человек и делает он 4 рейса, утром и вечером, не легче ли этот автобус отправить на многострадальный 87, раз частники не хотят работать там.
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Татьяна
7 2
Когда будет маршрут с Кузнецкого района на Запсиб через крепость? Ведь очень многие люди ездят на работу. Чтобы попасть в другой район, приходится объезжать весь город. То же самое с Новоильинским районом.
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....
3 0
Когда будет маршрут с Кузнецкого района на Запсиб через крепость? Ведь очень многие люди ездят на работу. Чтобы попасть в другой район, приходится объезжать весь город. То же самое с Новоильинским районом.
Никогда!!! Эти лоханки пустые то еле в гору ползут, а тут ещё с пассажирами... Вашпе на подъёме встанут!!! Двигайся на такси!!!
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Митрич
0 0
В эту жемчужину едут 5 человек и делает он 4 рейса, утром и вечером, не легче ли этот автобус отправить на многострадальный 87, раз частники не хотят работать там.
А муниципалы так хотят... Они уже работали на нем и благополучно "угробили"....
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Митрич
0 0
Когда будет маршрут с Кузнецкого района на Запсиб через крепость? Ведь очень многие люди ездят на работу. Чтобы попасть в другой район, приходится объезжать весь город. То же самое с Новоильинским районом.
Никогда! По этому поводу ГАИ еще в советское время отчитывались. Там очень крутой и опасный подъем, пассажирскому транспорту там разрешения не дадут. По той же причине никогда не будет пассажирских маршрутов по новой дороге через Черную речку.
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