В Новокузнецке появились новые номера автобусных маршрутов
Сегодня 07:15
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Об изменениях рассказали в пресс-службе городской администрации.
Автобусному маршруту «Абашево — Жемчужина» присвоен порядковый номер 12.
Маршруту «Космонавтов — Берёзовая роща» присвоен номер 85.
Отмечается, что на маршруте № 85 изменится расписание движения. С 1 июня оно будет следующим:
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Березовая роща
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7:00,7:30, 8:00, 8:30, 9:00, 9:30, 10:50, 11:50, 12:50, 13:50, 14:50, 15:50, 16:20, 16:50, 17:20, 17:50, 18:20, 18:50.
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Космонавтов
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7:08, 7:38, 8:08, 8:38, 9:08, 9:38, 10:57, 11:57, 12:57, 13:57, 14:57, 15:57, 16:27, 16:57, 17:28, 17:58, 18:27, 18:57.
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