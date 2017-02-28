Об изменениях рассказали в пресс-службе городской администрации.

Автобусному маршруту «Абашево — Жемчужина» присвоен порядковый номер 12.

Маршруту «Космонавтов — Берёзовая роща» присвоен номер 85.

Отмечается, что на маршруте № 85 изменится расписание движения. С 1 июня оно будет следующим: