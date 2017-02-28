Как расстаться с сигаретой? Курильщики со стажем знают: избавиться от вредной привычки не так-то просто. А так ли опасно это пристрастие, как утверждает традиционная медицина? Сегодня, во Всемирный день отказа от курения, ВашГород.ру разбирался в этих вопросах вместе с руководителем школы здоровья по отказу от табака, фельдшером центра здоровья Новокузнецкой городской клинической больницы № 29 Ириной Николаевой.

История первая

Кемеровчанка Наталья Ф. впервые попробовала сигарету, когда училась на третьем курсе университета. Из интереса. Ощущение лёгкого головокружения после первых «затяжек» расслабляло и приподнимало настроение. Но вскоре приятные ощущения притупились, а тяга к табаку увеличилась. Девушка с полной уверенностью заверяла: она в любой момент может бросить курить. Но не тут-то было. В итоге от сигарет Наталья отказалась только спустя 17 лет.

Пристрастие к сигаретам — это вредная привычка, которая приводит к сильной зависимости и тяжёлым заболеваниям, — констатирует Ирина Николаева.

История вторая

Жительница Прокопьевска Ксения К. курит много лет. И расставаться с этой привычкой не собирается. Говорит, что вред табака на организм человека не доказан. Более того, утверждает 40-летняя женщина, у курения есть положительные стороны. Например, оно снижает риск развития болезней суставов и повышает эффективность сердечных лекарств. Курильщики не испытывают проблем с пищеварением и меньше рискуют приобрести болезнь Паркинсона.

А вот что по этому поводу говорит медик:

Табакокурение однозначно наносит вред здоровью. Сегодня в интернете можно найти много статей о так называемой пользе сигарет. Но подобные статьи, скорее всего, — проявление лоббирования курения табачными компаниями, заинтересованными в продаже сигарет.

История третья

Новокузнечанин Руслан Е. пристрастился к табаку лет в 15, за компанию с одноклассниками. Сейчас ему 38. Всё это время сигареты — его постоянные спутницы. Говорит, что при его напряжённой работе без них не обойтись: отвлекают и «успокаивают нервы».

Это миф. Сигареты не помогают расслабиться, никотин не обладает успокаивающим действием. Курильщиков успокаивает ритуал курения, — поясняет наша собеседница.

История четвёртая

У Алёны С. из Кемерова двое детей. Ни во время первой, ни во время второй беременности девушка не расставалась с сигаретами. По её словам, резкий отказ от табака мог бы вызвать стресс в организме и даже навредить ребёнку.

При наступлении беременности следует немедленно прекратить курение. У курящих женщин возрастает риск отслойки плаценты, выкидыша, преждевременных родов, пороков развития плода. Ребёнок будет импульсивен, раздражителен. С высокой вероятностью его уровень интеллектуального развития будет ниже среднего, — комментирует Ирина Николаева.

История пятая

Новокузнечанка Анна Д. всегда была пышнотелой девушкой. А ей хотелось быть похожей, если не на фотомодель, то хотя бы на свою стройную подругу. Диеты не действовали, заниматься спортом не хотелось. Кто-то из знакомых посоветовал обратиться «за помощью» к сигаретам. Через полгода Аня заметно похудела. Говорит, теперь боится бросать курить — вдруг снова поправится.

Дело не в сигаретах, а в том, что люди начинают «заедать» стресс, возникающий при отказе от курения. Спорт — полезное занятие и приятная альтернатива курению. Он способен предупредить тягу к курению, депрессивные состояния, прибавку в весе, помогает побороть рецидивы курения и повысить самооценку. Отказываясь от курения, помните, что самые тяжёлые — первые две недели. Избегайте стрессов, не находитесь в компании курящих. Ваше окружение должно поддерживать вас в вашем стремлении бросить курить. Оцените преимущества жизни без табака. Пейте витамины, включайте в свой рацион овощи, фрукты, орехи, продукты, богатые растительной клетчаткой. Пейте больше жидкости. Не стесняйтесь прибегать к помощи специалистов, — советует медик.

История шестая

Сергей С., курильщик с 20-летним стажем, пытался избавиться от этой привычки раз десять. Каждый раз безуспешно. Через три-пять-шесть месяцев мужчина вновь брался за сигареты.

Прежде чем закурить, оцените, какой путь уже Вами пройдён, взвесьте все риски. Если всё-таки срыв произошёл — не отчаивайтесь! Проанализируйте, почему так получилось? И всё равно бросайте! — призывает специалист.

Герою этой истории помогла книга Аллена Карра «Лёгкий способ бросить курить». После её прочтения Сергей не притрагивается к сигаретам семь лет.

Многое зависит от мотивации. Действительно, есть случаи, когда с помощью этой книги люди отказываются от курения. Но в любом случае подход к лечению от никотиновой зависимости должен быть индивидуальным. То же самое касается использования медицинских препаратов. Применять их можно, проконсультировавшись со специалистом, — предупреждает Ирина Николаева.

Напоследок наша собеседница посоветовала всем, кто ещё не расстался с вредной привычкой, сделать это и адресовала пословицу: