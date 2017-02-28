ВашГород.ру — самое цитируемое СМИ Новокузнецка
Сегодня 09:07
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ВашГород.ру стал одним из самых цитируемых средств массовой информации в Кемеровской области и первым — в Новокузнецке.
Рейтинг по итогам первого квартала подготовила независимая компания «Медиалогия». Всего в списке представлены 20 изданий.
Сайт ВашГород.ру расположился на третьей строке рейтинга.
Основой для построения рейтинга стал индекс цитируемости. Это показатель, учитывающий количество ссылок на источник информации в других СМИ и влиятельность источника, опубликовавшего ссылку.
Исследование проводилось с 1 января по 31 марта 2017 года.
Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.
Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.
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