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ВашГород.ру — самое цитируемое СМИ Новокузнецка

Сегодня 09:07
309
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ВашГород.ру

ВашГород.ру стал одним из самых цитируемых средств массовой информации в Кемеровской области и первым — в Новокузнецке.

Рейтинг по итогам первого квартала подготовила независимая компания «Медиалогия». Всего в списке представлены 20 изданий.

Сайт ВашГород.ру расположился на третьей строке рейтинга.

Основой для построения рейтинга стал индекс цитируемости. Это показатель, учитывающий количество ссылок на источник информации в других СМИ и влиятельность источника, опубликовавшего ссылку.

Исследование проводилось с 1 января по 31 марта 2017 года.

Комментарии 10
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Вася
6 3
Еще бы копипастовских балванчиков поменять на журналистов и глядишь скоро первое место займете
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Вольф
0 3
Еще бы копипастовских балванчиков поменять на журналистов и глядишь скоро первое место займете
Где ты видел в городе журналистов? Назови хоть одного
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Ваше Имя
10 0
Где ты видел в городе журналистов? Назови хоть одного
Бабиков Серега - настоящий журналист. Пишет не в бровь, а в глаз. Уважаю.
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Дали
0 0
Бабиков Серега - настоящий журналист. Пишет не в бровь, а в глаз. Уважаю.
Бабиков хороший журналист, но на мой взгляд уж сильно увлекается черными пиаром... Я понимаю что деньги нужны всем, но почему бы просто рекламой не заняться, ведь так честнее. А то ведь люди ему доверяют, а он очевидно чей-то заказ отрабатывает, хоть и очень красиво.
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Ветер перемен...
2 3
ВГ,а вот если вы опубликуете инфу где и во сколько будет митинг в Новокузнецке 12 июня,да и вообще если будете освещать это направление,порвете всех,всяких там пропакандонов типа НТВ, Рен-ТВ и прочие,хоть вы и не ТВ канал,а сайт.
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Ваше Имя
0 0
Бабиков хороший журналист, но на мой взгляд уж сильно увлекается черными пиаром... Я понимаю что деньги нужны всем, но почему бы просто рекламой не заняться, ведь так честнее. А то ведь люди ему доверяют, а он очевидно чей-то заказ отрабатывает, хоть и очень красиво.
Ок. Давай захоливарим. Кидай пруфы на его статьи, где он кого-то запиарил в черную. На мой взгляд Бабиков один из самых объективных журналистов в Кузбассе и самый лучший в городе.
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вертухай
1 0
ВГ,а вот если вы опубликуете инфу где и во сколько будет митинг в Новокузнецке 12 июня,да и вообще если будете освещать это направление,порвете всех,всяких там пропакандонов типа НТВ, Рен-ТВ и прочие,хоть вы и не ТВ канал,а сайт.
через час закроют как рупор госдепа и жидобандеровцев.
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0 . 0
1 0
ВГ,а вот если вы опубликуете инфу где и во сколько будет митинг в Новокузнецке 12 июня,да и вообще если будете освещать это направление,порвете всех,всяких там пропакандонов типа НТВ, Рен-ТВ и прочие,хоть вы и не ТВ канал,а сайт.
В качестве статьи никто это делать не будет. Можно постить инфу в каментах, за них ВГ ответственности не несет.
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322 223
0 0
ВГ,а вот если вы опубликуете инфу где и во сколько будет митинг в Новокузнецке 12 июня,да и вообще если будете освещать это направление,порвете всех,всяких там пропакандонов типа НТВ, Рен-ТВ и прочие,хоть вы и не ТВ канал,а сайт.
кто про что, а вшивый - по баню.
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Анджелка
0 0
кто про что, а вшивый - по баню.
а ты ватник что ли?
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