ВашГород.ру стал одним из самых цитируемых средств массовой информации в Кемеровской области и первым — в Новокузнецке.

Рейтинг по итогам первого квартала подготовила независимая компания «Медиалогия». Всего в списке представлены 20 изданий.

Сайт ВашГород.ру расположился на третьей строке рейтинга.

Основой для построения рейтинга стал индекс цитируемости. Это показатель, учитывающий количество ссылок на источник информации в других СМИ и влиятельность источника, опубликовавшего ссылку.

Исследование проводилось с 1 января по 31 марта 2017 года.