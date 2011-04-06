Представьте себе банковский сервис, который позволяет получить в свое распоряжение пластиковую карту Visa Platinum, расплачиваться за приобретаемые товары и услуги по всему миру и еще при этом получать до 7,5% годовых на остаток на счете, куда можно легко переводить остаток средств с вашей карты. Думаете, это фантастика? Нет, подобную идею для своих клиентов реализовал БКС Премьер1. Причем это не просто карта, а целый пакет услуг2, позволяющий управлять своими финансами с максимальным комфортом.
Пакеты услуг — это комплексные предложения от БКС Премьер для тех, кто ценит свое время и деньги, любит путешествовать, совершает платежи и переводы, делает покупки в зарубежных магазинах и хочет получать процент на остаток средств на счете.
Суть пакета услуг заключается в том, что клиент получает широкий набор необходимых опций и сервисов. При этом значительную часть операций он может осуществлять, не выходя из дома или офиса, при помощи системы «БКС Онлайн»3, которая является удобным сервисом дистанционного управления личными финансами.
БКС Премьер предлагает клиентам оформить один из пакетов услуг — бесплатный «Директ»4 с набором основных услуг и сервисов (мультивалютная банковская карта VISA Classic, бесплатный онлайн-банк5 и др.), а также премиальные пакеты «Премьер Базовый» и «Премьер Расширенный», которые бесплатны при поддержании определенного среднемесячного баланса6.
Пакет услуг «Премьер Базовый» предназначен для людей, которые предпочитают осуществлять расчеты в рублях, в долларах США, евро и при этом накапливать деньги9. В числе прочих услуг в состав пакета входит:
Премиальная карта Visa Platinum;
Конвертация валюты по курсу, близкому к биржевому7;
Переводы на счета в сторонних банках с минимальной комиссией8;
До 6% годовых на остаток собственных средств9;
Бонусная программа: 0,5% от суммы покупок возвращается в виде баллов10;
Бесплатный полис для выезжающих за рубеж (страховое покрытие — до 35 000 EUR)11;
Открытие трех текущих счетов в рублях, долларах США и в ЕВРО.
Например:
Вы отправляетесь в путешествие за границу или вам необходимо перевести деньги за границу родственникам, друзьям или заплатить за учебу в зарубежном вузе. Для того чтобы не терять на конвертации средств просто пополните свой счет в долларах США или евро необходимой суммой за счет средств на рублевом счете.
Пакет услуг «Премьер Расширенный» предназначен для финансово грамотных людей, желающих пользоваться максимально широким спектром доступных опций. Уникальным предложением пакета является начисление до 7,5% годовых на минимальный остаток средств на накопительном счете.
В числе прочих услуг в состав пакета входит:
Премиальная карта Visa Platinum;
До 7,5% годовых на минимальный остаток средств по накопительному счету12;
Бесплатные снятия наличных в банкоматах Банка13;
Конвертация валюты по курсу, близкому к биржевому7;
Бонусная программа: 1% от суммы покупок возвращается в виде баллов10;
Бесплатный полис для выезжающих за рубеж (страховое покрытие — до 35 000 EUR) 11;
Выпуск карты Priority Pass и доступ в залы отдыха аэропортов14;
Открытие трех текущих счетов в рублях, долларах США и ЕВРО.
С пакетами услуг «БКС Премьер» Ваши отношения с личными финансами станут более понятными и приятными. Полностью ознакомиться с условиями оформления и тарифами пакетов услуг можно на сайте банка bcspremier.ru.
Подробнее в офисах БКС Премьер в Новокзунецке
Ул. Кирова, 56
Тел 99−30−86
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1 Название «БКС Премьер» используется Акционерным обществом «БКС — Инвестиционный Банк» (далее — Банк) (Генеральная лицензия ЦБ РФ № 101
2 Пакет услуг — комплекс продуктов и услуг Банка, предусмотренных Договором комплексного банковского обслуживания физических лиц (далее — ДКБО), тарифами Банка по обслуживанию физических лиц, заключивших ДКБО. Оформление пакета услуг осуществляется путем присоединения клиента к ДКБО, в рамках которого клиенту может быть оформлен только один пакет услуг.
3 «БКС Онлайн» — корпоративная информационная система электронного документооборота, организованная Обществом с ограниченной ответственностью «Компания БрокерКредитСервис», реализующая электронный документооборот в соответствии с Федеральным законом
4 Ежегодная стоимость пакета услуг не взимается.
5 Подключение к системе дистанционного банковского обслуживания «БКС Онлайн» включено в пакет услуг
6 При среднемесячном балансе менее 300 000 руб. для регионов и менее 500 000 руб. для г. Москвы, ежемесячная стоимость пакета услуг «Премьер Базовый» — 500 руб. При среднемесячном балансе менее 2 000 000 руб. для регионов и 3 000 000 руб. для г. Москвы, ежемесячная стоимость пакета услуг «Премьер Расширенный» — 1 500 руб. Понятие среднемесячного баланса и порядок расчета среднемесячного баланса определены в ДКБО.
7 ПАО «Московская Биржа».
8 Внешний перевод через систему БКС Онлайн — 0,3% min 50 руб., max 250 руб. Внешний перевод в рублях РФ через Подразделение Банка — 0,5% min 50 руб., max 2 500 руб.
9 Начисление процентов производится на минимальный остаток (за календарный месяц) денежных средств на накопительном счете в рублях РФ при сумме минимальных остатков на накопительном счете:
— по 69 999,99 руб. — 0,1% годовых;
— от 500 тыс. руб. — 0,1% годовых
— от 70 тыс. руб. по 499 999,99 руб. — 6,0% годовых.
Понятие минимального остатка денежных средств на накопительном счете в рублях определено в ДКБО.
10 При выпуске карты Клиенту подключается бонусная программа БКС Бонус. Максимальная сумма бонусов за календарный месяц не может превышать 4 000 баллов. Подробная информация о бонусной программе указана в ДКБО.
11 Страхование граждан, выезжающих за рубеж, осуществляет ООО Страховая компания «Альянс».
12 Начисление процентов производится на минимальный остаток (за календарный месяц) денежных средств на накопительном счете в рублях РФ при сумме минимальных остатков на накопительном счете:
— по 99 999,99 руб. — 0,1% годовых;
— от 100 тыс. руб. по 299 999,99 руб. — 5,0% годовых;
— от 300 тыс. руб. по 2 499 999,99 руб. — 7,5% годовых.
Понятие минимального остатка денежных средств на накопительном счете в рублях определено в ДКБО.
13 Обеспечение выдачи наличных денежных средств в банкоматах сторонних Банков (без учета комиссии стороннего Банка) 300 000 руб. включительно в месяц — не взимается, далее — 1% min 100 руб./3USD/3EUR.
14 Выдача пластиковой карты Priority Pass Клиенту осуществляется при выполнении одного из условий:
— оплата первой ежемесячной комиссии за обслуживание Пакета услуг достижение Клиентом на начало очередного календарного дня указанной ниже суммы баланса, включающей положительные остатки денежных средств по всем счетам Клиента в Банке, а также Активы Клиента: для клиентов, оформивших ДКБО в офисах Банка в г. Москва — от 3 000 000 рублей, для клиентов, оформивших ДКБО в офисах Банка в прочих городах — от 2 000 000 рублей. Стоимость посещения VIP-залов Priority Pass определяется компанией «Priority Pass Limited» и размещается на сайте https://prioritypass.com. Банк оплачивает количество посещений (визитов Клиента и сопровождающих его лиц) в соответствии с пакетом услуг, действовавшим в месяце, когда были совершены посещения. Все посещения сверх включенных в пакет услуг оплачиваются Клиентом. Учет количества посещений VIP-залов Priority Pass в год осуществляется с месяца, в котором был оформлен ДКБО или осуществлен переход на соответствующий пакет услуг. В Пакет услуг «Премьер Расширенный» включено 2 бесплатных посещения в календарный месяц, но не более 16 посещений в год.
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