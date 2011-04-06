Представьте себе банковский сервис, который позволяет получить в свое распоряжение пластиковую карту Visa Platinum, расплачиваться за приобретаемые товары и услуги по всему миру и еще при этом получать до 7,5% годовых на остаток на счете, куда можно легко переводить остаток средств с вашей карты. Думаете, это фантастика? Нет, подобную идею для своих клиентов реализовал БКС Премьер. Причем это не просто карта, а целый пакет услуг , позволяющий управлять своими финансами с максимальным комфортом.

Пакеты услуг — это комплексные предложения от БКС Премьер для тех, кто ценит свое время и деньги, любит путешествовать, совершает платежи и переводы, делает покупки в зарубежных магазинах и хочет получать процент на остаток средств на счете.

Суть пакета услуг заключается в том, что клиент получает широкий набор необходимых опций и сервисов. При этом значительную часть операций он может осуществлять, не выходя из дома или офиса, при помощи системы «БКС Онлайн» , которая является удобным сервисом дистанционного управления личными финансами.

БКС Премьер предлагает клиентам оформить один из пакетов услуг — бесплатный «Директ» с набором основных услуг и сервисов (мультивалютная банковская карта VISA Classic, бесплатный онлайн-банк и др.), а также премиальные пакеты «Премьер Базовый» и «Премьер Расширенный», которые бесплатны при поддержании определенного среднемесячного баланса .

Пакет услуг «Премьер Базовый» предназначен для людей, которые предпочитают осуществлять расчеты в рублях, в долларах США, евро и при этом накапливать деньги9. В числе прочих услуг в состав пакета входит:

Премиальная карта Visa Platinum;

Конвертация валюты по курсу, близкому к биржевому ;

Переводы на счета в сторонних банках с минимальной комиссией ;

До 6% годовых на остаток собственных средств ;

Бонусная программа: 0,5% от суммы покупок возвращается в виде баллов ;

Бесплатный полис для выезжающих за рубеж (страховое покрытие — до 35 000 EUR) ;

Открытие трех текущих счетов в рублях, долларах США и в ЕВРО.

Например:

Вы отправляетесь в путешествие за границу или вам необходимо перевести деньги за границу родственникам, друзьям или заплатить за учебу в зарубежном вузе. Для того чтобы не терять на конвертации средств просто пополните свой счет в долларах США или евро необходимой суммой за счет средств на рублевом счете.

Пакет услуг «Премьер Расширенный» предназначен для финансово грамотных людей, желающих пользоваться максимально широким спектром доступных опций. Уникальным предложением пакета является начисление до 7,5% годовых на минимальный остаток средств на накопительном счете.

В числе прочих услуг в состав пакета входит:

Премиальная карта Visa Platinum;

До 7,5% годовых на минимальный остаток средств по накопительному счету ;

Бесплатные снятия наличных в банкоматах Банка ;

Конвертация валюты по курсу, близкому к биржевому 7 ;

Бонусная программа: 1% от суммы покупок возвращается в виде баллов 10 ;

Бесплатный полис для выезжающих за рубеж (страховое покрытие — до 35 000 EUR) 11 ;

Выпуск карты Priority Pass и доступ в залы отдыха аэропортов ;

Открытие трех текущих счетов в рублях, долларах США и ЕВРО.

С пакетами услуг «БКС Премьер» Ваши отношения с личными финансами станут более понятными и приятными. Полностью ознакомиться с условиями оформления и тарифами пакетов услуг можно на сайте банка bcspremier.ru.

Подробнее в офисах БКС Премьер в Новокзунецке

Ул. Кирова, 56

Тел 99−30−86

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