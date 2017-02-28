Новокузнецкой маме, которая не могла попасть в квартиру, помог прохожий.

Женщины потеряла ключи, пока гуляла с маленьким ребёнком. Дома никого не было, и попасть в квартиру новокузнечанка не могла. К счастью, рядом оказался неравнодушный молодой человек. Он попросил у водителей буксировочный трос, зацепил его за балкон пятого этажа и спустился на четвёртый этаж.

Трос в любой момент мог оборваться, утверждают свидетели во «ВКонтакте». Они также сообщают, что отважного новокузнечанина зовут Максим, и он — сотрудник полиции Центрального района.

«Побольше бы в нашем городе таких смелых и отважных людей, а также сотрудников правоохранительных органов!», — написала очевидица.

Добавим, это случилось 28 мая у дома № 23 на 40 лет ВЛКСМ.