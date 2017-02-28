Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
Жара в Новосибирске сменится грозами и дождями

Новокузнечанин, рискуя жизнью, помог маме с малышом

Сегодня 09:27
843
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
1wallpaper.net

Новокузнецкой маме, которая не могла попасть в квартиру, помог прохожий.

Женщины потеряла ключи, пока гуляла с маленьким ребёнком. Дома никого не было, и попасть в квартиру новокузнечанка не могла. К счастью, рядом оказался неравнодушный молодой человек. Он попросил у водителей буксировочный трос, зацепил его за балкон пятого этажа и спустился на четвёртый этаж.

Трос в любой момент мог оборваться, утверждают свидетели во «ВКонтакте». Они также сообщают, что отважного новокузнечанина зовут Максим, и он — сотрудник полиции Центрального района.

«Побольше бы в нашем городе таких смелых и отважных людей, а также сотрудников правоохранительных органов!», — написала очевидица.

Добавим, это случилось 28 мая у дома № 23 на 40 лет ВЛКСМ.

Комментарии 9
Добавить комментарий
аватар
Не важно
6 3
"Он попросил у водителей буксировочный трос, зацепил его за балкон пятого этажа и спустился на четвёртый без какой-либо страховки". Эммм...
ответить
аватар
Читатель
8 0
Молодец конечно, ничего не скажешь, но мне кажется медвежатника вызвать было бы разумнее.
ответить
аватар
322 223
20 0
Зачем было так рисковать? Это хорошо, что ничего не случилось, а если бы ... У него 9 жизней и нет родных и близких? Если уж о себе не думает, то должен быть подумать о них.
У нас для этого есть соответствующие службы
ответить
аватар
Vasya
0 1
Вот, что бывает когда три балвана собираются вместе (мать, паренек и владельцы квартиры на 5м этаже).
ответить
аватар
Читатель
12 1
Буксировочный трос бы не оборвался, он машину может тянуть. А вот куда он его цеплял без монтажного пояса? И за балкон цеплять нельзя, для этого на крыше дома есть уши, за которые цепляются монтажники- высотники. Помог, молодец, но не круто. Женщина , имея красивый обшитый балкон, явно не обеднела бы хотя бы от нанятого альпиниста. Вообще, не поддерживаю такие благородные поступки.
ответить
аватар
валентина
1 3
придурок-гнать тебя надо из полиции,ты незаконно проник в квартиру,откуда ты мог знать,что эта особа имеет право проникновения в эту квартиру,ты возможный пособник преступления.Кроме всего,ты за каким хреном рисковал своей жизнью,разбился бы,а мать с ума сошла по тебе -сынку бестолковому
ответить
аватар
Читатель
0 0
У нас с матерью в детстве была похожая ситуация, дверь захлопнулась и мужик вызвался помочь... только он лез с 8го на 7ой и держался покрышку от велосипеда...
И ведь дверь деревянная была... надо было ломать замок)
ответить
аватар
234
1 0
У этой мамы-раззявы есть хоть капля мозгов в голове?
А если бы сорвался, то до конца своих дней чувствовать свою вину перед парнем и его родными и близкими - это каково?
ответить
аватар
Елена
1 0
Я в аналогичной ситуации, позвонила в полицию, там подсказали номер куда обратиться. 30 мин ожидания специалистов и 5 мин вскрывали замок на железной двери. НИкакого риска
ответить
Добавить комментарий
Размещение рекламы
Для пресс-релизов
Правила использования материалов
Контактная информация
Курсы валют
Справочник
Система Orphus
2005-2017 – ВашГород.ру
18+

Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.

Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.

Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.

ВСЕ НОВОСТИ