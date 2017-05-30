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В магазинах «Магнит» могут появиться дисконтные карты

Сегодня 09:47
896
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
aa-success.ru

«Магнит» пересматривает подходы к покупателю.

В торговой сети планируют разработать программу лояльности. Она подразумевает введение накопительных карт для покупателей.

Сейчас ритейлер ищет руководителя для такого проекта, пишут «Ведомости».

Кандидату придётся разработать «концепцию кросс-форматной программы лояльности», то есть охватывающую все форматы ритейлера. Это одноимённые «магазины у дома», гипермаркеты, более компактные «Магнит семейный», а также магазины бытовой химии и косметики «Магнит косметик».

Комментарии 2
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Кузня родная 3847
2 3
А значит и вырастут цены...
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