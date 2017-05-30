В магазинах «Магнит» могут появиться дисконтные карты
Сегодня 09:47
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«Магнит» пересматривает подходы к покупателю.
В торговой сети планируют разработать программу лояльности. Она подразумевает введение накопительных карт для покупателей.
Сейчас ритейлер ищет руководителя для такого проекта, пишут «Ведомости».
Кандидату придётся разработать «концепцию кросс-форматной программы лояльности», то есть охватывающую все форматы ритейлера. Это одноимённые «магазины у дома», гипермаркеты, более компактные «Магнит семейный», а также магазины бытовой химии и косметики «Магнит косметик».
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