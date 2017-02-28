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Клещи атакуют кузбассовцев

Сегодня 09:58
1327
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Знай Всё

Клещи в Кемеровской области по-прежнему активны.

С начала сезона с паразитами в больницы пришли 12 424 кузбассовца, из которых 2603 детей. А за прошедшую неделю по поводу присасывания клещей в медучреждения обратились 3730 жителей, среди них 725 несовершеннолетних.

Опасность заражения инфекцией от клеща по-прежнему высока, сообщили в Роспотребнадзоре по Кемеровской области. Из 2464 паразитов, которых исследовали в лаборатории, в 197 нашли клещевой энцефалит. В 15 из 42-х клещей обнаружили боррелиоз.

Чтобы избежать укуса, жителям советуют на природу надевать закрытую одежду, обязательно использовать репелленты, не садиться и не ложиться на траву, не приносить домой свежесорванные растения, каждые 30−40 минут осматривать себя и своих спутников.

Комментарии 1
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Ну и когда мы все передохним,А?Власти,ау.
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