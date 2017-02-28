В Белове выставили на продажу киноцентр «Рубин». Начальная цена объекта составляет 30,88 миллионов рублей.

Торги проводятся в форме открытого аукциона в рамках конкурсного производства кемеровского ООО «Аквамаркет». Об этом сообщает «Коммерсант».

Площадь киноцентра составляет 1,54 тысячи кв. м. Также вместе с помещением продается земельный участок площадью 2,7 тысячи кв. м.

Напомним, в апреле было продано два магазина ООО «Аквамаркет» в Кузбассе на общую сумму около 40 миллионов рублей.