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Недвижимость и строительство

Крупный киноцентр выставили на продажу в Кузбассе

Сегодня 10:05
898
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
krasnodar-region.afy.ru

В Белове выставили на продажу киноцентр «Рубин». Начальная цена объекта составляет 30,88 миллионов рублей.

Торги проводятся в форме открытого аукциона в рамках конкурсного производства кемеровского ООО «Аквамаркет». Об этом сообщает «Коммерсант».

Площадь киноцентра составляет 1,54 тысячи кв. м. Также вместе с помещением продается земельный участок площадью 2,7 тысячи кв. м.

Напомним, в апреле было продано два магазина ООО «Аквамаркет» в Кузбассе на общую сумму около 40 миллионов рублей.

Комментарии 2
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Андрей
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Допустим продадут они его,а деньги то потом куда уйдут,неужели в городе останутся
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Анонимный пользователь
0 0
Допустим продадут они его,а деньги то потом куда уйдут,неужели в городе останутся
Деньги отдадут кредиторам
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