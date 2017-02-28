В «Обнови обои» состоялось награждение победителей уже второго сражения идей, пространств и обоев — интернет-конкурса «Битва интерьеров» на сайте.

Партнерами конкурса выступили: обойная фабрика «Элизиум», марка обоев «Виктория Стенова», «Эй джи групп», производители фотопанно — «Дивино Декор» и «Декор Эмпапелада». Информационную поддержку «Битвы» на протяжении всего конкурса неустанно оказывал сайт ВашГород.ру.

В двух номинациях конкурса -«Битва обоев» и «Битва фотообоев» было представлено более 50-ти работ. И жюри и посетителям сайта пришлось делать не самый легкий выбор, ведь каждый интерьер — живой, сделан с любовью и старанием, предназначен для конкретной семьи. Но на то он и конкурс, чтобы победили сильнейшие.

Впереди, с середины июня всех обновляющих обои ждет НОВАЯ «БИТВА ИНТЕРЬЕРОВ» на сайте www.obnovi-oboi.ru с призами, за которые стоит побороться! Обнови обои — легко, ярко, для жизни!

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Желаем удачи будущим участникам «Битвы интерьеров» и тем, кто планирует обновлять свое пространство в этом сезоне!

Загляните в «Обнови обои» чтобы погрузиться в атмосферу вдохновения и вкуса, мы всегда рады гостям: г. Новокузнецк, ул. Кирова, 7, ул. Тольятти, 26 и пр. Курако, 24. «Обнови обои» — легко, ярко, для жизни!

Подробнее на сайте: www.obnovi-oboi.ru,

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