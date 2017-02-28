Столица Кузбасса готовится ко Дню рождения.

Напомним, он отмечается 12 июня. В мэрии Кемерова рассказали, какие мероприятия пройдут в городе в честь этого события.

На площади Советов в этот день будут работать 11 праздничных площадок.

В 11:00 кемеровчане выйдут на парад «Дружба народов». Межнациональный фестиваль объединит 500 участников национальных творческих коллективов. Они представят свои народные костюмы и фольклор.

Как ранее сообщал ВашГород.ру, гостей мероприятия ждут выставки-презентации национальных центров, изделий мастеров декоративно-прикладного и изобразительного искусства «Кузбасский сувенир». Также на празднике будут организованы интерактивная зона «Если дружба велика — будет Родина крепка!», кулинарный двор «Кухни народов России», фотозоны. Все участники и зрители смогут сделать снимкио в национальных костюмах.

В 13:30 свыше 1 500 велосипедистов стартуют на главной площади Кузбасса. Участники велопробега проедут по проспекту Советскому, улицам Весенняя, Островского и финишируют на площади Пушкина.

С 16:.00 до 18:00 для юных кемеровчан будет организована игровая программа «Мир детства». Аниматоры проведут мастер-классы по твистингу (моделирование из воздушных шаров), проведут занимательные викторины и игры. А 80 юных художников, которые устроят пленэр здесь же на площади, смогут запечатлеть моменты праздника.

С 16:00 до 18:00 состоится парад колясок. Свои дизайнерские таланты продемонстрируют креативные родители.

В 19:00 гостей ждёт программа «Танцуй, город!». Перед зрителями выступят популярные исполнители. Всех желающих поздравить город с днём рождения объединит танцевальный флешмоб «Я люблю Кемерово».

Зажигательным шоу станет плац-парад мажореток, команд черлидеров и духовых оркестров.

Завершится программа праздничным фейерверком. Залпы салюта прогремят на площади Советов.