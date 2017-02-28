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Новокузнечан на Троицу развезут временные автобусы

Сегодня 10:48
422
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
busphoto.ru

На Троицу новокузнечане смогут добраться до кладбищ на временных автобусах.

Дополнительные маршруты организуют до Редаковского, Бунгурского, Ильинского, Кузнецкого, Байдаевского кладбищ и до кладбища в Абагуре-Лесном, сообщает SU.

Автобусы, которые пройдут 3 и 4 июня:

Автобусы, которые пойдут только 4 июня:

По вопросам можно обратиться в Единый центр организации пассажирских перевозок по телефонам в Новокузнецке 740−195, 740−335.

Троицу христиане празднуют на 50-й день после Пасхи. За день до неё принято поминать усопших родственников.

Комментарии 1
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Гопник
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Временные автобусы!т.е. сегодня автобус,а завтра самсвал? Это что за грамотей написал!
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