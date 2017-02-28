На Троицу новокузнечане смогут добраться до кладбищ на временных автобусах.

Дополнительные маршруты организуют до Редаковского, Бунгурского, Ильинского, Кузнецкого, Байдаевского кладбищ и до кладбища в Абагуре-Лесном, сообщает SU.

Автобусы, которые пройдут 3 и 4 июня:

Автобусы, которые пойдут только 4 июня:

По вопросам можно обратиться в Единый центр организации пассажирских перевозок по телефонам в Новокузнецке 740−195, 740−335.

Троицу христиане празднуют на 50-й день после Пасхи. За день до неё принято поминать усопших родственников.