Угольщиков и энергетиков обяжут отчитываться за выбросы парниковых газов.

Это позволит снизить уровень выбросов вредных веществ в атмосферу.

Новые требования вступят в силу с 2018 года. Промышленники должны будут предоставлять отчётность в минприроды.

В первую очередь, это коснётся тех предприятий, чьи выбросы в год составят более 500 тысяч тонн в эквиваленте углекислого газа. С 2019-го отчитываться начнут те, кто отправляет в атмосферу от 50 тысяч тонн природных газов, сообщает пресс-служба администрации Кемеровской области.

Кадастр выбросов определит меры госрегулирования по снижению парниковых газов. К 2020 году количество парниковых газов должно сократиться до 75 процентов по отношению к 1990 году.

За год Кемеровская область выбрасывает в атмосферу порядка 1 миллиарда кубометров парниковых газов. Более половины — метан. Кроме него — углекислый газ, закись азота, перфторуглероды, гидрофторуглероды и тетрафторид серы.

По мнению специалистов, значительный парниковый эффект в Кузбассе дают угледобывающие, углеперерабатывающие предприятия и крупные электростанции. Чтобы минимизировать выбросы, необходимо перерабатывать метан, считают учёные.