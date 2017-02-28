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В Кузбассе станет легче дышать

Сегодня 11:01
640
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
gokunming.com

Угольщиков и энергетиков обяжут отчитываться за выбросы парниковых газов.

Это позволит снизить уровень выбросов вредных веществ в атмосферу.

Новые требования вступят в силу с 2018 года. Промышленники должны будут предоставлять отчётность в минприроды.

В первую очередь, это коснётся тех предприятий, чьи выбросы в год составят более 500 тысяч тонн в эквиваленте углекислого газа. С 2019-го отчитываться начнут те, кто отправляет в атмосферу от 50 тысяч тонн природных газов, сообщает пресс-служба администрации Кемеровской области.

Кадастр выбросов определит меры госрегулирования по снижению парниковых газов. К 2020 году количество парниковых газов должно сократиться до 75 процентов по отношению к 1990 году.

За год Кемеровская область выбрасывает в атмосферу порядка 1 миллиарда кубометров парниковых газов. Более половины — метан. Кроме него — углекислый газ, закись азота, перфторуглероды, гидрофторуглероды и тетрафторид серы.

По мнению специалистов, значительный парниковый эффект в Кузбассе дают угледобывающие, углеперерабатывающие предприятия и крупные электростанции. Чтобы минимизировать выбросы, необходимо перерабатывать метан, считают учёные.

Комментарии 2
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Да в этом КусбассАде всем на всЁ и всех нас Рать.
Главное деньги (металл и уголь).
Вернуть регистрацию предприятий на малую РОДИНУ! Чтоб деньги за добычу и производство здесь оставались.
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топливник 569
2 0
только обяжут отчитываться
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