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Недвижимость и строительство

Аренда квартир в Новокузнецке резко подорожала

Сегодня 11:14
656
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
dockerspb.ru

В Новокузнецке резко выросла стоимость посуточной аренды квартир. Причина тому — выставка «Уголь России и майнинг».

Уже сейчас у агентств недвижимости, которые занимаются посуточной сдачей квартир в аренду, практически не осталось вариантов для заселения. А стоимость аренды квартир за сутки доходит до 9 тысяч рублей.

Так, например, в агентстве «Приват-отель», осталось всего два варианта для размещения — двухкомнатные квартиры стоимостью 8 750 рублей за сутки или 35 000 рублей за 4 суток. В «Alisa-Hotel» за аренду двухкомнатной квартиры в центре с 6 по 10 июня просят 20 000 рублей, трёхкомнатной — 30 000 рублей. А номер в гостевом доме на Запсибе обойдётся в 15 000 рублей за 4 суток.

Ранее ВашГород.ру сообщал о нехватке мест в гостиницах Новокузнецка во время проведения выставки.

Комментарии 6
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житель
16 6
Вот в этом вся гниль отечественного бизнеса, как на местах так и на повсеместно, за лишнюю копейку готовы удавится. Молодцы новокузнечане, так держать...
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угу
8 3
Вот в этом вся гниль отечественного бизнеса, как на местах так и на повсеместно, за лишнюю копейку готовы удавится. Молодцы новокузнечане, так держать...
Конечно же, я не сомневаюсь, что ты бы на их месте ...
В общем, в тебе гнили нет ... надо полагать.
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аватар
322 223
6 1
Вот в этом вся гниль отечественного бизнеса, как на местах так и на повсеместно, за лишнюю копейку готовы удавится. Молодцы новокузнечане, так держать...
Ага, а ты прямо бессеребренник. Каждый, при случае, своего не упустит.
Я, например, осуждаю только такие случае, когда занимаются шкуродёрством с простых людей в случае чрезвычайных ситуаций.
Понятно, что цены взлетели вверх ввиду проведения выставки "Уголь России и майнинг".
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Галинка
6 3
а потом эти люди будут жаловаться, а чего у нас цены на бензин растут? что те, что другие используют любой повод обогатиться.
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Макс
4 0
В Европе так же, гостиницы на 50% дорожают, когда выставка какая нибудь
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ага
1 0
а потом эти люди будут жаловаться, а чего у нас цены на бензин растут? что те, что другие используют любой повод обогатиться.
Вот если бы цены на аренду сейчас не поднялись, то и цены на бензин бы не выросли. Ага ...
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