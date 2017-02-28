В Новокузнецке резко выросла стоимость посуточной аренды квартир. Причина тому — выставка «Уголь России и майнинг».
Уже сейчас у агентств недвижимости, которые занимаются посуточной сдачей квартир в аренду, практически не осталось вариантов для заселения. А стоимость аренды квартир за сутки доходит до 9 тысяч рублей.
Так, например, в агентстве «Приват-отель», осталось всего два варианта для размещения — двухкомнатные квартиры стоимостью 8 750 рублей за сутки или 35 000 рублей за 4 суток. В «Alisa-Hotel» за аренду двухкомнатной квартиры в центре с 6 по 10 июня просят 20 000 рублей, трёхкомнатной — 30 000 рублей. А номер в гостевом доме на Запсибе обойдётся в 15 000 рублей за 4 суток.
Ранее ВашГород.ру сообщал о нехватке мест в гостиницах Новокузнецка во время проведения выставки.
Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.
Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.
Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.
В общем, в тебе гнили нет ... надо полагать.
Я, например, осуждаю только такие случае, когда занимаются шкуродёрством с простых людей в случае чрезвычайных ситуаций.
Понятно, что цены взлетели вверх ввиду проведения выставки "Уголь России и майнинг".