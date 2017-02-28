Накануне детей из садика № 14 в Куйбышевском районе срочно эвакуировали.

Это произошло в районе 8 утра, сообщил ВашГород.ру читатель. По его словам, на территории нашли бесхозную игрушку, и сотрудники вызвали спецслужбы. Малышей разместили в стоящей рядом школе.

«Игрушку обнаружили во время утреннего приёма детей. Заведующая нажала тревожную кнопку, позвонила в Отдел образования. Детей эвакуировали в школу. Всё сделали, как этого требуют правила. На вызов к нам приехали сотрудники вневедомственной охраны», — рассказали ВашГород.ру в Отделе образования Куйбышевского района.

В итоге угроза не подтвердилась, но правоохранители похвалили работников детского сада за бдительность.