Накануне детей из садика № 14 в Куйбышевском районе срочно эвакуировали.
Это произошло в районе 8 утра, сообщил ВашГород.ру читатель. По его словам, на территории нашли бесхозную игрушку, и сотрудники вызвали спецслужбы. Малышей разместили в стоящей рядом школе.
«Игрушку обнаружили во время утреннего приёма детей. Заведующая нажала тревожную кнопку, позвонила в Отдел образования. Детей эвакуировали в школу. Всё сделали, как этого требуют правила. На вызов к нам приехали сотрудники вневедомственной охраны», — рассказали ВашГород.ру в Отделе образования Куйбышевского района.
В итоге угроза не подтвердилась, но правоохранители похвалили работников детского сада за бдительность.
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