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В Новокузнецке срочно эвакуировали детский сад

Сегодня 11:30
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Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
nastol.com.ua

Накануне детей из садика № 14 в Куйбышевском районе срочно эвакуировали.

Это произошло в районе 8 утра, сообщил ВашГород.ру читатель. По его словам, на территории нашли бесхозную игрушку, и сотрудники вызвали спецслужбы. Малышей разместили в стоящей рядом школе.

«Игрушку обнаружили во время утреннего приёма детей. Заведующая нажала тревожную кнопку, позвонила в Отдел образования. Детей эвакуировали в школу. Всё сделали, как этого требуют правила. На вызов к нам приехали сотрудники вневедомственной охраны», — рассказали ВашГород.ру в Отделе образования Куйбышевского района.

В итоге угроза не подтвердилась, но правоохранители похвалили работников детского сада за бдительность.

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