Иностранный язык пополнит список школьных предметов для обязательной сдачи Единого госэкзамена.
С 2020 года нововведение протестируют на регионах. А с 2022 года иностранный язык в качестве обязательного будут сдавать все российские школьники. Об этом заявила министр образования Ольга Васильева, сообщает РБК.
Как ранее писал ВашГород.ру, в 2020 году введут обязательный ЕГЭ по истории. Таким образом, с 2022 года выпускникам придётся сдавать четыре обязательных предмета для аттестации. Сегодня обязательными предметами являются только русский язык и математика.
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С победного 1945 года вся страна в школах изучала немецкий язык(???) !
Тем самым мы дали бы понять пиндосам и гейропам, что мы презираем их ... .
Сейчас прочел данные Левада-центра, что на сегодняшний день за Путина проголосовало бы 82 процента опрошенных - ВДОХНОВИЛО, и подумал, что озвученная мною инициатива "снизу" будет наиболее уместной !?
(Пишу и дух захватывает !)