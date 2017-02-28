Иностранный язык пополнит список школьных предметов для обязательной сдачи Единого госэкзамена.

С 2020 года нововведение протестируют на регионах. А с 2022 года иностранный язык в качестве обязательного будут сдавать все российские школьники. Об этом заявила министр образования Ольга Васильева, сообщает РБК.

Как ранее писал ВашГород.ру, в 2020 году введут обязательный ЕГЭ по истории. Таким образом, с 2022 года выпускникам придётся сдавать четыре обязательных предмета для аттестации. Сегодня обязательными предметами являются только русский язык и математика.