Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
Жара в Новосибирске сменится грозами и дождями

Школьников заставят сдавать ЕГЭ по иностранному языку — названы сроки

Сегодня 11:46
635
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
static.life.ru

Иностранный язык пополнит список школьных предметов для обязательной сдачи Единого госэкзамена.

С 2020 года нововведение протестируют на регионах. А с 2022 года иностранный язык в качестве обязательного будут сдавать все российские школьники. Об этом заявила министр образования Ольга Васильева, сообщает РБК.

Как ранее писал ВашГород.ру, в 2020 году введут обязательный ЕГЭ по истории. Таким образом, с 2022 года выпускникам придётся сдавать четыре обязательных предмета для аттестации. Сегодня обязательными предметами являются только русский язык и математика.

Комментарии 5
Добавить комментарий
аватар
Василий
8 0
Эта Васильева,что с дуба сорвалась,или ещё откуда нибудь. ЕГЭ вообще надо отменять. Госпожа Васильева Вы вообще образование хотите похоронить?
ответить
аватар
Родители
4 0
Не будет такого никогда. Нет НИКОГДА !!!! Дети учатся не в равных условиях. Даже в городских школах с учителями- предметниками много сложностей, а о поселках и говорить не стоит. Вы видели математику базового уровня ЕГЭ? Его нужно сдать тем, кому при поступлении математика не нужна. Так вот, его может сдать даже 8 классник, уровень табуретки. Специально упростили для тех, кому предмет дальше не нужен, а аттестат получить надо. И это математика. А язык? Кто, где и как его преподает сейчас нормально? Даже в гимназиях и лицеях уровень оставляет желать лучшего. О каком экзамене может идти речь? Только если сделать его тоже уровня табурета. Тогда зачем вообще тратить на это государственные деньги? Это так же как с историей, все грозятся ввести, но понимают, что это просто разговоры. Считаю, что выпускников школ, которые идут в техникум,вообще надо освободить от ЕГЭ . При поступлении оно не нужно. Если же захотят сдать его для института, то есть центры ЕГЭ, в которых можно это сделать. Не пойму, зачем навязывать английский детям, которые и без того в выпускных классах испытывают страшный стресс . Кому такие мысли жить покоя не дают?
ответить
аватар
Виктория
4 0
Вы там ******* или как !!!??? Вы себя там протестируйте не балов 15 наберёте и это только по математике и по русскому . А что говорить уж а истории и английском языке. Отстанте уже от детей . Они вам что мыши под опытные каждый год что то новое им подкидывают . Пускай дети учатся и сдают экзамены .
ответить
аватар
Я так кумекаю:
1 0
С учетом массового патриотизма не плохо бы вновь вернуться к изучению немецкого языка !
С победного 1945 года вся страна в школах изучала немецкий язык(???) !
Тем самым мы дали бы понять пиндосам и гейропам, что мы презираем их ... .
Сейчас прочел данные Левада-центра, что на сегодняшний день за Путина проголосовало бы 82 процента опрошенных - ВДОХНОВИЛО, и подумал, что озвученная мною инициатива "снизу" будет наиболее уместной !?
(Пишу и дух захватывает !)
ответить
аватар
Митрич
0 1
Эта Васильева,что с дуба сорвалась,или ещё откуда нибудь. ЕГЭ вообще надо отменять. Госпожа Васильева Вы вообще образование хотите похоронить?
Нельзя похоронить то, чего уже нет. Так что действия Васильевой, скорее, можно характеризовать как возрождение образования. Кому нужен умный и талантливый физик или математик, который не знает собственной истории или не сможет изъясниться хотя бы парой слов со своими зарубежными коллегами? А вот форма сдачи экзамена: будь это "старые добрые" выпускные экзамены, или ЕГЭ - это вопрос совершенно другого порядка.
ответить
Добавить комментарий
Размещение рекламы
Для пресс-релизов
Правила использования материалов
Контактная информация
Курсы валют
Справочник
Система Orphus
2005-2017 – ВашГород.ру
18+

Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.

Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.

Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.

ВСЕ НОВОСТИ