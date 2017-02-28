Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
Жара в Новосибирске сменится грозами и дождями

Где в Кузбассе отдохнуть на природе — вопрос дня

Сегодня 11:53
387
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ВашГород.ру

Сегодня в рубрике «Вопрос дня» читательница Елизавета спрашивает, где в Кемеровской области можно отдохнуть на природе.

«Скоро у меня и мужа отпуск, я хочу уговорить его съездить на природу на несколько дней или даже неделю. Подскажите, где у нас можно отдохнуть, чтобы не совсем дикая местность, но и не прямо в городе? Может, какая-нибудь турбаза есть хорошая? Я просто нигде толком не была, муж тоже», — написала Елизавета.

Если вы хотите, чтобы ваш вопрос попал в рубрику, присылайте его нам на почту news@vashgorod.ru или в «предложку» нашей группы во «ВКонтакте» с пометкой «Вопрос дня».

Комментарии 9
Добавить комментарий
аватар
1
0 0
Хочу в отпуске в Междуреченск поехать. То же не знаю что по чем там.
ответить
аватар
serega3308 940
1 0
ну если не "дикарями" то в Алтай езжайте там сервис более развит в этом направлении. а если с по латками то хоть Междура хоть Терсь речушек много всяких у нас в области
ответить
аватар
Андрей
0 0
Хочу в отпуске в Междуреченск поехать. То же не знаю что по чем там.
Романтика у нас хороший санаторий.если сплавиться и отдохнуть на природе дня на 2-3 в Тебу уехать можно или ещё дальше
ответить
аватар
Инферно
0 0
Тем летом небольшой компанией ездили на все выхи в Чистую гриву, на базу отдыха "Южная". Всем понравилось. Домики, озеро, катамараны, столовая. Съездил бы еще раз. Не реклама.
ответить
аватар
Ирина
1 0
Горный Алтай с палатками , где много палаток уже стоят вдоль горной реки Катунь , чтобы безопасно было. Либо в домиках у них же. Озеро Телецкое, за деньги на лодке запросят с палатками и едой на определенный срок, а потом заберут. Любые реки нашей области , подальше от народа. Особенно советую ,при наличии машины, Горный Алтай, только домики снимать.
ответить
аватар
Недомерок с Березовой рощи им. Касилова
0 1
Вам Ильинки что ли мало? Куда вы опять намылились уехать, а не остаться????????????????
ответить
аватар
Pavlin
1 0
В шерегеш можно съездить, там летом здорово.
А лучше в горный алтай.
ответить
аватар
ВАня
0 1
Больше волнует вопрос, не где отдохнуть лучше, а где меньше вероятность подцепить клещей
ответить
аватар
serega3308 940
0 0
Вам Ильинки что ли мало? Куда вы опять намылились уехать, а не остаться????????????????
ну да за пожаркой озеро очень живописно))
ответить
Добавить комментарий
Размещение рекламы
Для пресс-релизов
Правила использования материалов
Контактная информация
Курсы валют
Справочник
Система Orphus
2005-2017 – ВашГород.ру
18+

Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.

Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.

Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.

ВСЕ НОВОСТИ