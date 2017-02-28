Сегодня в рубрике «Вопрос дня» читательница Елизавета спрашивает, где в Кемеровской области можно отдохнуть на природе.

«Скоро у меня и мужа отпуск, я хочу уговорить его съездить на природу на несколько дней или даже неделю. Подскажите, где у нас можно отдохнуть, чтобы не совсем дикая местность, но и не прямо в городе? Может, какая-нибудь турбаза есть хорошая? Я просто нигде толком не была, муж тоже», — написала Елизавета.

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