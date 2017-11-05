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Карточная империя олигорхфрена рушится... Крысы начинают сматывать удочки..
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В магазине «Универсам» серьёзные акции на несколько категорий товаров.
Как узнал ВашГород.ру, скидки почти до 50% на ряд крепкого алкоголя, комнатные растения, товары для дома и другие категории. В магазине тут и там висят баннера с акциями.
Люди связывают распродажу с возможным закрытием «Универсама». Напомним, есть информация, что этот магазин, как и другие точки «Центрпродсервиса», продали «Магниту».
Ранее ВашГород.ру сообщал о засилье федеральных торговых сетей в Новокузнецке и о том, чем это нам грозит.
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