В магазине «Универсам» серьёзные акции на несколько категорий товаров.

Как узнал ВашГород.ру, скидки почти до 50% на ряд крепкого алкоголя, комнатные растения, товары для дома и другие категории. В магазине тут и там висят баннера с акциями.

Люди связывают распродажу с возможным закрытием «Универсама». Напомним, есть информация, что этот магазин, как и другие точки «Центрпродсервиса», продали «Магниту».

Ранее ВашГород.ру сообщал о засилье федеральных торговых сетей в Новокузнецке и о том, чем это нам грозит.