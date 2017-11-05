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В «Универсаме» большие скидки перед закрытием

Сегодня 12:11
1262
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
казань-электрик.рф

В магазине «Универсам» серьёзные акции на несколько категорий товаров.

Как узнал ВашГород.ру, скидки почти до 50% на ряд крепкого алкоголя, комнатные растения, товары для дома и другие категории. В магазине тут и там висят баннера с акциями.

Люди связывают распродажу с возможным закрытием «Универсама». Напомним, есть информация, что этот магазин, как и другие точки «Центрпродсервиса», продали «Магниту».

Ранее ВашГород.ру сообщал о засилье федеральных торговых сетей в Новокузнецке и о том, чем это нам грозит.

Комментарии 2
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5.11.17
3 1
Карточная империя олигорхфрена рушится... Крысы начинают сматывать удочки..
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Лёвушка
4 0
Сначала рыба отдал бизнец у Неустроева, потом у рыбы у самого отдали бизнец... Замкнутый круг
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