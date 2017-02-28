Читатели ВашГород.ру из Новокузнецка недовольны молочными продуктами магазина «Волков».

Об этом они написали в опросе редакции о покупке фермерских продуктов. Напомним, ВашГород.ру решил узнать, покупают ли новокузнечане натуральные продукты у производителей.

По мнению некоторых, у нас в городе сложно найти качественную молочную продукцию, как в магазинах, так и у фермеров.

Многих новокузнечан устраивает и магазинное молоко — 243 человека сообщили, что не покупают фермерские продукты. Один новокузнечанин отметил, что магазинные продукты лучше, так как проверены временем.

«Фермерское — понятие растяжимое. Никто ведь не мешает производителю кормить скотину комбикормом и всякими добавками», — написал нам читатель Николай.

Большинство, 255 человек, всё-таки поддержали фермерские продукты, заявив в комментариях, что они полезнее и вкуснее. А 204 человека сказали, что берут натуральную еду время от времени.

Также горожане высказали, что недовольны «молочкой» от «Волкова».

«В «Волкове"вообще обнаглели, я уже там ничего не беру. Они когда три года назад открылись у меня в доме, я ходила, мне всё нравилось… Сейчас — всё! Ни ногой!» — написала новокузнечанка Марина.

Ранее ВашГород.ру рассказывал о том, как у фермеров продвигается бизнес в условиях контрсанкций.