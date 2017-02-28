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Новокузнечане недовольны молочными продуктами популярного магазина

Сегодня 07:20
920
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Pixabay

Читатели ВашГород.ру из Новокузнецка недовольны молочными продуктами магазина «Волков».

Об этом они написали в опросе редакции о покупке фермерских продуктов. Напомним, ВашГород.ру решил узнать, покупают ли новокузнечане натуральные продукты у производителей.

По мнению некоторых, у нас в городе сложно найти качественную молочную продукцию, как в магазинах, так и у фермеров.

Многих новокузнечан устраивает и магазинное молоко — 243 человека сообщили, что не покупают фермерские продукты. Один новокузнечанин отметил, что магазинные продукты лучше, так как проверены временем.

«Фермерское — понятие растяжимое. Никто ведь не мешает производителю кормить скотину комбикормом и всякими добавками», — написал нам читатель Николай.

Большинство, 255 человек, всё-таки поддержали фермерские продукты, заявив в комментариях, что они полезнее и вкуснее. А 204 человека сказали, что берут натуральную еду время от времени.

Также горожане высказали, что недовольны «молочкой» от «Волкова».

«В «Волкове"вообще обнаглели, я уже там ничего не беру. Они когда три года назад открылись у меня в доме, я ходила, мне всё нравилось… Сейчас — всё! Ни ногой!» — написала новокузнечанка Марина.

Ранее ВашГород.ру рассказывал о том, как у фермеров продвигается бизнес в условиях контрсанкций.

Комментарии 7
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6 0
На вкус и цвет фломастеры разные. Мне очень нравится йогурт Родная земля, и потому что какой-то Ольге он не нравится, брать не перестану. А про комбикорма-сразу понятно, что человек далёк от сельского хозяйства, вы думаете, что животные на одной траве могут протянуть? Смешные вы, узнали бы хоть как ваши продеды и пробабки в деревнях жили, перед тем как такое писать )))) и по поводу состава-натуральное молоко абсолютно без консервантов скиснет на третьи сутки, а то и раньше, не даром раньше молоко с самого утра в бидонах брали. Если постоит в магазине, то хана вашему молоку. Хотите супер натуральное, ищите деревенского и покупайте свежий надой или утром или вечером, в магазине вам никто такое продавать не станет, просто не успеют
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z
2 0
А вы уверены, что это новокузнечане?
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Галинка
0 0
На вкус и цвет фломастеры разные. Мне очень нравится йогурт Родная земля, и потому что какой-то Ольге он не нравится, брать не перестану. А про комбикорма-сразу понятно, что человек далёк от сельского хозяйства, вы думаете, что животные на одной траве могут протянуть? Смешные вы, узнали бы хоть как ваши продеды и пробабки в деревнях жили, перед тем как такое писать )))) и по поводу состава-натуральное молоко абсолютно без консервантов скиснет на третьи сутки, а то и раньше, не даром раньше молоко с самого утра в бидонах брали. Если постоит в магазине, то хана вашему молоку. Хотите супер натуральное, ищите деревенского и покупайте свежий надой или утром или вечером, в магазине вам никто такое продавать не станет, просто не успеют
Хорошее домашнее молоко стоит 5-6 дней в прожаренной стеклянной банке в холодильнике.
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13
0 0
По заказу федеральных сетевиков
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ооо
1 1
Молоко в "Волкове" очень вкусное и долго не хранится,да оно дороже чем в обычном магазине и сметана не сравнить -настоящая.
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123
2 0
В рашке скоро будет как с Омериге: два типа продуктов "organic" и "все остальное". "Органик" будет для богачей и мидлклас, а "все остальное" для пенсионеров и бюджетников. Это при том, что "широка страна моя родная, много в ней лесов, полей и рек".
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Вася
0 0
Молоко в "Волкове" очень вкусное и долго не хранится,да оно дороже чем в обычном магазине и сметана не сравнить -настоящая.
У Волкова только наемные маркетологи хорошо работают!
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