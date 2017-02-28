За 25 лет количество коек для беременных в России уменьшилось почти вдвое.

В 1990—2015 годах их число сократилось со 122 тысяч до 69,4 тысячи, пишет РБК с ссылкой на данные Центра экономических и политических реформ (ЦЭПР).

Самое резкое падение пришлось на 1990-е годы. Но и с 2000-го до 2015 года количество коек уменьшилось почти на четверть. По числу коек для беременных современная Россия уступает РСФСР предвоенных лет. В 1940 году в стране было 90,7 тысячи мест, а в 1945 году — 62,9 тысячи.

Одна из причин сложившейся ситуации — массовое закрытие родильных домов. Только за 2014−2015 годы в российских регионах прекратили работу 25 роддомов и 16 родильных отделений; сокращено 1 756 акушерских коек.

В Министерстве здравоохранения пояснили, что сокращение коек связано с развитием новых технологий.

Сегодня мировая тенденция — более ранняя выписка из лечебного учреждения домой. Поэтому потребность в койках уменьшается. В развитых странах выписывают через 24 часа после родов и через 48 часов после кесарева сечения, — цитирует издание пресс-службу ведомства.

Вместе с тем, есть и положительная тенденция. Начиная с 2006 года в крупных городах стали появляться перинатальные центры. С 2010 года Минздрав перешёл на трёхуровневую систему оказания медицинской помощи: небольшие родильные отделения, более крупные и лучше оснащенные роддома и перинатальные центры. По итогам мониторинга беременности женщина определяется в учреждение необходимого уровня.

В результате это позволило сократить младенческую и материнскую смертность.