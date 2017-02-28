Власти Кемеровской области сообщили об увеличении доходов жителей региона.

По итогам первого квартала 2017 года среднедушевые денежные доходы кузбассовцев выросли на 5,5 процента в сравнении с январём-мартом прошлого года. Этот средний показатель учитывает, наряду с размером зарплаты, величину пенсий, стипендий, социальных пособий и другое. В настоящее время он составляет 20 тысяч 244 рубля, сообщает пресс-служба областной администрации.

По словам замгубернатора Дениса Шамгунова, за три месяца 2017 года в Кузбассе выросла номинальная среднемесячная заработная плата. Она стала больше на 7,1 процента и достигла 30 тысяч 471 рубля.

На 3,6 процента увеличились реальные зарплаты жителей области (заработок за минусом инфляции). Это выше общероссийского уровня, равного 1,9 процента, отмечается в сообщении обладминистрации.

Кроме того, увеличение реальных располагаемых денежных доходов (доходы за вычетом инфляции и обязательных платежей) составило 2,5 процента, тогда как в среднем по России зафиксировано снижение на 0,2 процента.

Ранее ВашГород.ру сообщал о рекордном снижении реальных доходов жителей России в целом.