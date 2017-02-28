Власти Кемеровской области сообщили об увеличении доходов жителей региона.
По итогам первого квартала 2017 года среднедушевые денежные доходы кузбассовцев выросли на 5,5 процента в сравнении с январём-мартом прошлого года. Этот средний показатель учитывает, наряду с размером зарплаты, величину пенсий, стипендий, социальных пособий и другое. В настоящее время он составляет 20 тысяч 244 рубля, сообщает пресс-служба областной администрации.
По словам замгубернатора Дениса Шамгунова, за три месяца 2017 года в Кузбассе выросла номинальная среднемесячная заработная плата. Она стала больше на 7,1 процента и достигла 30 тысяч 471 рубля.
На 3,6 процента увеличились реальные зарплаты жителей области (заработок за минусом инфляции). Это выше общероссийского уровня, равного 1,9 процента, отмечается в сообщении обладминистрации.
Кроме того, увеличение реальных располагаемых денежных доходов (доходы за вычетом инфляции и обязательных платежей) составило 2,5 процента, тогда как в среднем по России зафиксировано снижение на 0,2 процента.
Ранее ВашГород.ру сообщал о рекордном снижении реальных доходов жителей России в целом.
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30 мая ВГ - доходы кузбассовцев выросли.
Ах, да, кузбасовцы это же не россияне. Тогда все сходится.
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Полагаю в рейтинге цитируемости ВГ должен быть на первом месте.
Численность населения Алтайского края за четыре месяца уменьшилась на 3,2 тысячи человек...
и...
Новокузнецкая угольная компания «Ресурс» приобрела за 435 млн руб. участок Новоказанский 2 с запасами 329 млн т угля. Новоказанский 2 расположен в Новокузнецком и Прокопьевском районе на неосвоенной пока угольной отраслью территории. Располагает запасами и прогнозными ресурсами угля 329,4 млн т. На участке залегает главным образом уголь энергетических марок Д, ДГ и Г (323,37 млн т), а также коксующейся марки ГЖО (5,78 млн т).
Похоже скоро в Сибири останутся только раб.население и медведи да лоси...
У меня всё чаще складывается ощущение, что во Вселенной существует две России: в одной живёт Вова, со всеми своими замамми, министрами, губернаторами и мэрами, а во второй - остальные 140 млн. человек.
Ну что в башках у этих "людей"?! Ну почему вы тулеевское окружение выдаёте за целый регион?!
"Новая газета", 29.05.2017, Дело, покрытое угольной пылью":
"Тем более что даже нахождение Щукина под домашним арестом ничуть, как можно предположить, не мешает его компаньонам и родственникам выводить из России капиталы. Так, за первый квартал 2017 года щукинское ОАО «Шахта Полосухинская» перекинула на кипрский офшор в качестве дивидендов 1,1 миллиарда рублей, ООО «ПТК-уголь», оформленное на супругу Щукина, за те же первые три месяца 2017 года отправило на Кипр 1,3 миллиарда рублей. Еще 2,5 миллиарда ушли на Кипр из контролируемого Щукиным АО «Актив-Капитал».
Вроде согласились поддерживать бизнес? Так в чём проблема? Это же не Щукин эти деньги заработал, а те кто на него работает и поддерживает его как работодателя. Такая "гуманитарная помощь" бизнесу возведена властью в ранг гос.программы.
"Новая газета", 29.05.2017, Дело, покрытое угольной пылью":
"Тем более что даже нахождение Щукина под домашним арестом ничуть, как можно предположить, не мешает его компаньонам и родственникам выводить из России капиталы. Так, за первый квартал 2017 года щукинское ОАО «Шахта Полосухинская» перекинула на кипрский офшор в качестве дивидендов 1,1 миллиарда рублей, ООО «ПТК-уголь», оформленное на супругу Щукина, за те же первые три месяца 2017 года отправило на Кипр 1,3 миллиарда рублей. Еще 2,5 миллиарда ушли на Кипр из контролируемого Щукиным АО «Актив-Капитал».
Вроде согласились поддерживать бизнес? Так в чём проблема? Это же не Щукин эти деньги заработал, а те кто на него работает и поддерживает его как работодателя. Такая "гуманитарная помощь" бизнесу возведена властью в ранг гос.программы.
Один Кузбасс впереди страны! Однако................ Новость с соседнего сайта. "Глава Новокузнецка Сергей Кузнецов, выступая перед депутатами и общественностью, рассказал о проблемах формирования городского бюджета. Он подчеркнул, что инвестиции в основной капитал – показатели деловой активности бизнеса и города, продолжают снижаться. За 2016 год падение составило 32%."
Это как? у нас, работяг, заработок растет, а налоговые поступления падают?
Кто-нибудь мне расскажет, за счет чего Кемеровская волость впереди всей страны? При том, что у граждан одного из главнейших городов области с шахтами и заводами, налоговые поступления (читаем- зарплаты) упали.
Ничего не понимаю............
Или я дурак, или лыжи не смазаны?
тарифы на тепловую энергию почти вдвое, за мусор в четверо, про обязаловку предпринимателям делиться половиной доходов и прочее. Ужас сколько шкур ежедневно и ежемесячно сдирают с простых кузбассовцев.