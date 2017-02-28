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Доходы кузбассовцев выросли

Сегодня 13:49
700
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
gorod.lv

Власти Кемеровской области сообщили об увеличении доходов жителей региона.

По итогам первого квартала 2017 года среднедушевые денежные доходы кузбассовцев выросли на 5,5 процента в сравнении с январём-мартом прошлого года. Этот средний показатель учитывает, наряду с размером зарплаты, величину пенсий, стипендий, социальных пособий и другое. В настоящее время он составляет 20 тысяч 244 рубля, сообщает пресс-служба областной администрации.

По словам замгубернатора Дениса Шамгунова, за три месяца 2017 года в Кузбассе выросла номинальная среднемесячная заработная плата. Она стала больше на 7,1 процента и достигла 30 тысяч 471 рубля.

На 3,6 процента увеличились реальные зарплаты жителей области (заработок за минусом инфляции). Это выше общероссийского уровня, равного 1,9 процента, отмечается в сообщении обладминистрации.

Кроме того, увеличение реальных располагаемых денежных доходов (доходы за вычетом инфляции и обязательных платежей) составило 2,5 процента, тогда как в среднем по России зафиксировано снижение на 0,2 процента.

Ранее ВашГород.ру сообщал о рекордном снижении реальных доходов жителей России в целом.

Комментарии 19
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38 0
Перечислите, пожалуйста, пофамильно таких кузбассовцев
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Андрей
42 0
Опять выросли??Ну теперь заживем.Наверно до меня только эти средства не доходят,который раз уже повышения эти пропускаю
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Лю
31 0
Чё та мы в другом Кузбассе живём, видимо. Где-то есть ещё один, прям мечта, а не регион.
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Да, теперь догадываюсь, почему ВГ в числе самых цитируемых
14 0
26 мая ВГ пишет о рекордном снижении реальных доходов россиянцев.
30 мая ВГ - доходы кузбассовцев выросли.
Ах, да, кузбасовцы это же не россияне. Тогда все сходится.
----------------
Полагаю в рейтинге цитируемости ВГ должен быть на первом месте.
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Бусина
17 0
Или я живу не в Кузбассе.......или это первое апреля...уже 3-е в этом году............((((((((((Огласите тогда весь список пжалыста тех счастливчиков.........
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Кам 219
15 0
Тогда такая инфа от "Ъ-Сибирь" :

Численность населения Алтайского края за четыре месяца уменьшилась на 3,2 тысячи человек...
и...
Новокузнецкая угольная компания «Ресурс» приобрела за 435 млн руб. участок Новоказанский 2 с запасами 329 млн т угля. Новоказанский 2 расположен в Новокузнецком и Прокопьевском районе на неосвоенной пока угольной отраслью территории. Располагает запасами и прогнозными ресурсами угля 329,4 млн т. На участке залегает главным образом уголь энергетических марок Д, ДГ и Г (323,37 млн т), а также коксующейся марки ГЖО (5,78 млн т).

Похоже скоро в Сибири останутся только раб.население и медведи да лоси...
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житель
19 0
ребята, вы уж определяйтесь то выросли то упали, устроили тут ромашку
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Агент Госдепа
18 0
Росстат сообщает, что у всей России (кроме Вовы и его приближённых) доходы упали аж на 7,6%, а в Кемеровской области опять выросли.
У меня всё чаще складывается ощущение, что во Вселенной существует две России: в одной живёт Вова, со всеми своими замамми, министрами, губернаторами и мэрами, а во второй - остальные 140 млн. человек.
Ну что в башках у этих "людей"?! Ну почему вы тулеевское окружение выдаёте за целый регион?!
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Кузбасский кузбассовец из кузбасса
11 0
Вот 12-го числа и узнает власть, у кого доходы выросли. Готовим аванс ))
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1
2 0
да просто в Кузбасс еще один олигарх переехал.
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2
7 0
да просто в Кузбасс еще один олигарх переехал.
напиши лучше сколько отсюда убежало за время мафиозного бобриного царствования
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Миша
5 0
напиши лучше сколько отсюда убежало за время мафиозного бобриного царствования
Да никуда они не убежали, отсасывают по полной программе.
"Новая газета", 29.05.2017, Дело, покрытое угольной пылью":
"Тем более что даже нахождение Щукина под домашним арестом ничуть, как можно предположить, не мешает его компаньонам и родственникам выводить из России капиталы. Так, за первый квартал 2017 года щукинское ОАО «Шахта Полосухинская» перекинула на кипрский офшор в качестве дивидендов 1,1 миллиарда рублей, ООО «ПТК-уголь», оформленное на супругу Щукина, за те же первые три месяца 2017 года отправило на Кипр 1,3 миллиарда рублей. Еще 2,5 миллиарда ушли на Кипр из контролируемого Щукиным АО «Актив-Капитал».
Вроде согласились поддерживать бизнес? Так в чём проблема? Это же не Щукин эти деньги заработал, а те кто на него работает и поддерживает его как работодателя. Такая "гуманитарная помощь" бизнесу возведена властью в ранг гос.программы.
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Воры они что ли?
6 0
Да никуда они не убежали, отсасывают по полной программе.
"Новая газета", 29.05.2017, Дело, покрытое угольной пылью":
"Тем более что даже нахождение Щукина под домашним арестом ничуть, как можно предположить, не мешает его компаньонам и родственникам выводить из России капиталы. Так, за первый квартал 2017 года щукинское ОАО «Шахта Полосухинская» перекинула на кипрский офшор в качестве дивидендов 1,1 миллиарда рублей, ООО «ПТК-уголь», оформленное на супругу Щукина, за те же первые три месяца 2017 года отправило на Кипр 1,3 миллиарда рублей. Еще 2,5 миллиарда ушли на Кипр из контролируемого Щукиным АО «Актив-Капитал».
Вроде согласились поддерживать бизнес? Так в чём проблема? Это же не Щукин эти деньги заработал, а те кто на него работает и поддерживает его как работодателя. Такая "гуманитарная помощь" бизнесу возведена властью в ранг гос.программы.
А налоги они заплатили с этих дивидендов? В США на такие "перекидоны" налог 30%, а в рашке сколько?
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Еся
1 0
Мне это Украину чем то напоминает .
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Ветер перемен...
0 0
3,14zдаболы единорасовские! }8-(
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Миша
1 0
А налоги они заплатили с этих дивидендов? В США на такие "перекидоны" налог 30%, а в рашке сколько?
"а в рашке" нисколько. Подписан какой-то договор в рамках ВТО об исключении двойного налогообложения. В думе Рашкин подавал запрос со списком олигархов, освобождённых от налогов полностью. Минэкономразвития отказалось дать такую информацию сославшись на гос.тайну. Напомню: президент обещал освободить от налогов олигархов, попавших под санкции.
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3
3 0
напиши лучше сколько отсюда убежало за время мафиозного бобриного царствования
Убежало в виде регистрации бизнеса в соседние регионы, с уплатой налогов там, столько, что макроэкономические показатели этих регионов подпрыгнули вверх.
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Имя есть
2 0
При этом реальные расходы россиян в феврале 2017 года опустились до пятилетнего минимума, подсчитали эксперты холдинга «Ромир».

Один Кузбасс впереди страны! Однако................ Новость с соседнего сайта. "Глава Новокузнецка Сергей Кузнецов, выступая перед депутатами и общественностью, рассказал о проблемах формирования городского бюджета. Он подчеркнул, что инвестиции в основной капитал – показатели деловой активности бизнеса и города, продолжают снижаться. За 2016 год падение составило 32%."
Это как? у нас, работяг, заработок растет, а налоговые поступления падают?
Кто-нибудь мне расскажет, за счет чего Кемеровская волость впереди всей страны? При том, что у граждан одного из главнейших городов области с шахтами и заводами, налоговые поступления (читаем- зарплаты) упали.
Ничего не понимаю............
Или я дурак, или лыжи не смазаны?
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!
0 0
Есть какая то особенность, если запросить в поисковике про тулеева, макина и прочих с не российского айпи адреса, то там такаааая информация вылазит... не хуже домика уточки. А с учетом что творят такое не в далекой Москве а здесь сейчас, непосредственно на наших шкурах, то...
тарифы на тепловую энергию почти вдвое, за мусор в четверо, про обязаловку предпринимателям делиться половиной доходов и прочее. Ужас сколько шкур ежедневно и ежемесячно сдирают с простых кузбассовцев.
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