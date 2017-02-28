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Жара в Новосибирске сменится грозами и дождями

Маленький новокузнечанин ждёт помощи горожан

Сегодня 14:13
516
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ru.adeli-center.com

Мальчик участвует в медицинском фотоконкурсе, главный приз которого — неделя бесплатной реабилитации в центре «Адели».

Этот международный Нейрореабилитационный Центр находится в Словакии. Родители Миши Горбунова из Новокузнецка уже несколько раз собирали деньги, чтобы сын смог пройти там реабилитацию. Каждый раз у ребёнка заметно улучшалось самочувствие.

Сейчас у мальчика есть шанс пройти курс в медцентре бесплатно — если он станет победителем фотоконкурса. Родители Миши обращаются за помощью к горожанам.

Один голос, один лайк с каждого, кто сейчас читает эти строки, — это ещё один шаг к мечте Миши встать на ноги. Уникальность этого центра заключается в применении специальных устройств и процедур, берущих своё начало в космической медицине. Благодаря этому, удаётся достичь максимальной эффективности лечения для каждого пациента. Просто голосуйте за нас и делитесь с друзьями ссылкой, — цитирует SU слова мамы ребёнка.

Голосовать можно только один раз в день до 12 июня 2017 года. Отдать свой голос можно здесь.

Комментарии 3
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Илья
0 1

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Читатель
1 0

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И что Вам это даст? Трудно лайк поставить и помочь человеку?
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Екарный Бабай
6 4
И что Вам это даст? Трудно лайк поставить и помочь человеку?
Ну наверно есть те кому трудно,уродов то у нас пруд пруди.
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