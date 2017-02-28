Мальчик участвует в медицинском фотоконкурсе, главный приз которого — неделя бесплатной реабилитации в центре «Адели».
Этот международный Нейрореабилитационный Центр находится в Словакии. Родители Миши Горбунова из Новокузнецка уже несколько раз собирали деньги, чтобы сын смог пройти там реабилитацию. Каждый раз у ребёнка заметно улучшалось самочувствие.
Сейчас у мальчика есть шанс пройти курс в медцентре бесплатно — если он станет победителем фотоконкурса. Родители Миши обращаются за помощью к горожанам.
Один голос, один лайк с каждого, кто сейчас читает эти строки, — это ещё один шаг к мечте Миши встать на ноги. Уникальность этого центра заключается в применении специальных устройств и процедур, берущих своё начало в космической медицине. Благодаря этому, удаётся достичь максимальной эффективности лечения для каждого пациента. Просто голосуйте за нас и делитесь с друзьями ссылкой, — цитирует SU слова мамы ребёнка.
Голосовать можно только один раз в день до 12 июня 2017 года. Отдать свой голос можно здесь.
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