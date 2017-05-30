Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
Жара в Новосибирске сменится грозами и дождями

В Новокузнецке на время ремонта перекроют дорогу

Сегодня 14:24
998
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ВашГород.ру

Водителей предупреждают о перекрытии участка на Пойменном шоссе.

«С 31 мая введут одностороннее движение на шоссе Пойменном. Двигаться мы сможем только от рынка на Садовой в сторону улицы Моховой и 40 лет ВЛКСМ, только по этому направлению. В обратном направлении проезд закроют.

Объезжать этот участок необходимо будет по 40 лет ВЛКСМ и дороге Запсиб-Кузнецк, а также, используя иные альтернативные маршруты для движения", — рассказала представитель Управления дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства Оксана Ишимцева.

Предварительно, изменения будут актуальными в течение месяца. Но возможны корректировки сроков из-за погоды.

Сейчас из-за работ ограничено движение по одной полосе на Пионерском. Когда фрезерование полотна завершат, приступят к укладке асфальта. В это время участок также закроют для движения. Обо всех изменениях в схеме движения Новокузнецка горожан заранее предупредят.

Добавим, дороги делают в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги». Помимо этого, работают с подрядчиками по гарантийному ремонту. По словам Оксаны Ишимцевой, подрядчикам выслали все замечания, те назвали сроки, когда устранят неполадки. Особое внимание уделят проспекту Курако.

Ранее ВашГород.ру сообщал об изменении схемы движения у «Юности» и на Ильинке.

Комментарии 12
Добавить комментарий
аватар
Морж
3 4

Комментарий удален в соответствии с правилами публикаций комментариев.

ответить
аватар
житель
0 0

Комментарий удален в соответствии с правилами публикаций комментариев.

ответить
аватар
Я человек простой
4 6

Комментарий удален в соответствии с правилами публикаций комментариев.

Не корректно так о даме выражаться, мож болеет чем... Ты же на инвалидов пальцами не тычешь, надеюсь?
ответить
аватар
Морж
3 1

Комментарий удален в соответствии с правилами публикаций комментариев.

Модер неадекват.
ответить
аватар
Морж
3 0

Комментарий удален в соответствии с правилами публикаций комментариев.

ответить
аватар
2 Морж
0 0
Пиши не напрямую, а как бы про "третье" лицо. Будь умнее.
ответить
аватар
?
2 0
Так о чём спорили, кого обсуждали?
ответить
аватар
Jackie
5 10
Толстая сегодня - прямо самый страшный грех. Все готовы ринуться на женщину с оскорблениями, если она, видите ли, доставляет их очам дискомфорт. И плевать, что женщина хороший специалист, замечательная подруга и вообще человек. Вы что.
ответить
аватар
Jackie
3 7
Доказываете себе, что вы быдло, в очередной раз.
ответить
аватар
ФБК
10 1
Толстая сегодня - прямо самый страшный грех. Все готовы ринуться на женщину с оскорблениями, если она, видите ли, доставляет их очам дискомфорт. И плевать, что женщина хороший специалист, замечательная подруга и вообще человек. Вы что.
Толстая - не значит хороший специалист. А уж тем более Оксандра. У которой даже образования нет, но каким-то местом она примазалась к корыту и теперь рассказывает сказки про сотни единиц фантомной техники. Уверен на 100%, что жиробасину держат там только для того, чтобы она отвлекала народный взор, размывая темы, и уводила в сторону людей, чтобы те не вникали в коррупционные схемы разворовывания денег на подрядах.
ответить
аватар
фантомная техника
1 0
Толстая - не значит хороший специалист. А уж тем более Оксандра. У которой даже образования нет, но каким-то местом она примазалась к корыту и теперь рассказывает сказки про сотни единиц фантомной техники. Уверен на 100%, что жиробасину держат там только для того, чтобы она отвлекала народный взор, размывая темы, и уводила в сторону людей, чтобы те не вникали в коррупционные схемы разворовывания денег на подрядах.
вот поэтому на нас китайцы и не нападают. умных просчитать можно - их по книжкам учили, а дурак... дурак идет на пролом - ему законы физики и механики не объясняли.
ответить
аватар
Jack
2 1
Толстая сегодня - прямо самый страшный грех. Все готовы ринуться на женщину с оскорблениями, если она, видите ли, доставляет их очам дискомфорт. И плевать, что женщина хороший специалист, замечательная подруга и вообще человек. Вы что.
У тебя подруга с голоду пухнет а ты тут языком только чешешь, лучше свою подругу накорми.
ответить
Добавить комментарий
Размещение рекламы
Для пресс-релизов
Правила использования материалов
Контактная информация
Курсы валют
Справочник
Система Orphus
2005-2017 – ВашГород.ру
18+

Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.

Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.

Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.

ВСЕ НОВОСТИ