Водителей предупреждают о перекрытии участка на Пойменном шоссе.
«С 31 мая введут одностороннее движение на шоссе Пойменном. Двигаться мы сможем только от рынка на Садовой в сторону улицы Моховой и 40 лет ВЛКСМ, только по этому направлению. В обратном направлении проезд закроют.
Объезжать этот участок необходимо будет по 40 лет ВЛКСМ и дороге Запсиб-Кузнецк, а также, используя иные альтернативные маршруты для движения", — рассказала представитель Управления дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства Оксана Ишимцева.
Предварительно, изменения будут актуальными в течение месяца. Но возможны корректировки сроков из-за погоды.
Сейчас из-за работ ограничено движение по одной полосе на Пионерском. Когда фрезерование полотна завершат, приступят к укладке асфальта. В это время участок также закроют для движения. Обо всех изменениях в схеме движения Новокузнецка горожан заранее предупредят.
Добавим, дороги делают в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги». Помимо этого, работают с подрядчиками по гарантийному ремонту. По словам Оксаны Ишимцевой, подрядчикам выслали все замечания, те назвали сроки, когда устранят неполадки. Особое внимание уделят проспекту Курако.
Ранее ВашГород.ру сообщал об изменении схемы движения у «Юности» и на Ильинке.
Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.
Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.
Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.
Комментарий удален в соответствии с правилами публикаций комментариев.
Комментарий удален в соответствии с правилами публикаций комментариев.
Комментарий удален в соответствии с правилами публикаций комментариев.Не корректно так о даме выражаться, мож болеет чем... Ты же на инвалидов пальцами не тычешь, надеюсь?
Комментарий удален в соответствии с правилами публикаций комментариев.Модер неадекват.
Комментарий удален в соответствии с правилами публикаций комментариев.