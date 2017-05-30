Водителей предупреждают о перекрытии участка на Пойменном шоссе.

«С 31 мая введут одностороннее движение на шоссе Пойменном. Двигаться мы сможем только от рынка на Садовой в сторону улицы Моховой и 40 лет ВЛКСМ, только по этому направлению. В обратном направлении проезд закроют. Объезжать этот участок необходимо будет по 40 лет ВЛКСМ и дороге Запсиб-Кузнецк, а также, используя иные альтернативные маршруты для движения", — рассказала представитель Управления дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства Оксана Ишимцева.

Предварительно, изменения будут актуальными в течение месяца. Но возможны корректировки сроков из-за погоды.

Сейчас из-за работ ограничено движение по одной полосе на Пионерском. Когда фрезерование полотна завершат, приступят к укладке асфальта. В это время участок также закроют для движения. Обо всех изменениях в схеме движения Новокузнецка горожан заранее предупредят.

Добавим, дороги делают в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги». Помимо этого, работают с подрядчиками по гарантийному ремонту. По словам Оксаны Ишимцевой, подрядчикам выслали все замечания, те назвали сроки, когда устранят неполадки. Особое внимание уделят проспекту Курако.

Ранее ВашГород.ру сообщал об изменении схемы движения у «Юности» и на Ильинке.