Если очень захотеть, то квартиру в Крыму или Краснодарском крае можно купить дешевле, чем за 1 миллион рублей.
Так, в Симферополе (Центральный район, улица Крылова) за 999 тысяч рублей предлагается однокомнатная квартира площадью 28 квадратных метров. Вариант скромный — в не новом одноэтажном доме и явно нуждающийся в ремонте. Да и до моря придётся ездить на автобусе или автомобиле.
В Бахчисарае, который тоже не является приморским городом, зато имеет богатое культурно-историческое наследие, можно за 850 тысяч рублей купить 32-метровую «двушку» в двухэтажном доме в самом центре, сообщает портал dom.lenta.ru.
В приморских населённых пунктах Крыма квартиру до 1 миллиона рублей можно приобрести квартиру площадью 21 кв. м в Алупке (Южный берег Крыма) за 950 тысяч рублей.
Минус — въехать в квартиру можно будет только в июле, плюс — балкон с видом на море. Дом построен из оцилиндрованного бревна, до пляжа идти 20 минут.
В селах Сакского района, в 10−20 километрах от пляжей, есть несколько вариантов жилья в бюджете от 600 тысяч до 950. Причем за эти деньги здесь можно приобрести и двух-, и даже трехкомнатную квартиру. В Керчи нашлось три предложения по цене 800−990 тысяч рублей, в Феодосии — одно.
Абсолютное лидерство в Крыму по количеству бюджетных квартир занимает Севастополь, где строятся квартиры-студии в новостройках. Их площадь зачастую составляет менее 20 кв. м.
Эксперты отмечают, что крымская недвижимость пользуется популярностью у россиян. Количество сделок в Крыму показывают хорошие результаты.
В Краснодарском крае недвижимость за 2016 год подорожала почти на 5%. В Сочи этот показатель ещё выше -10%. Несмотря на ежегодный рост стоимости жилья в регионе можно найти немало квартир дешевле миллиона рублей.
Так, в Сочи самая дешёвая квартира площадью 21 кв. м стоит всего 810 тысяч рублей. В Анапе можно приобрести студию 15 кв. м за 400 тысяч рублей. Дом находится в 500 метрах от моря. При таком же расстоянии до моря можно купить квартиру площадью 37 кв. м за миллион рублей.
В Туапсе квартира за миллион всего одна — 21-метровая, на четвертом этаже пятиэтажки в 15 минутах ходьбы от пляжа. Также одно предложение квартиры до миллиона рублей находится в Геленджике.
Если вам больше по душе заграница, то дешёвые квартиры до миллиона рублей можно приобрести в Болгарии, Турции, Украине и Грузии.
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