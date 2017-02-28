Если очень захотеть, то квартиру в Крыму или Краснодарском крае можно купить дешевле, чем за 1 миллион рублей.

Так, в Симферополе (Центральный район, улица Крылова) за 999 тысяч рублей предлагается однокомнатная квартира площадью 28 квадратных метров. Вариант скромный — в не новом одноэтажном доме и явно нуждающийся в ремонте. Да и до моря придётся ездить на автобусе или автомобиле.

В Бахчисарае, который тоже не является приморским городом, зато имеет богатое культурно-историческое наследие, можно за 850 тысяч рублей купить 32-метровую «двушку» в двухэтажном доме в самом центре, сообщает портал dom.lenta.ru.

В приморских населённых пунктах Крыма квартиру до 1 миллиона рублей можно приобрести квартиру площадью 21 кв. м в Алупке (Южный берег Крыма) за 950 тысяч рублей.

Минус — въехать в квартиру можно будет только в июле, плюс — балкон с видом на море. Дом построен из оцилиндрованного бревна, до пляжа идти 20 минут.

В селах Сакского района, в 10−20 километрах от пляжей, есть несколько вариантов жилья в бюджете от 600 тысяч до 950. Причем за эти деньги здесь можно приобрести и двух-, и даже трехкомнатную квартиру. В Керчи нашлось три предложения по цене 800−990 тысяч рублей, в Феодосии — одно.

Абсолютное лидерство в Крыму по количеству бюджетных квартир занимает Севастополь, где строятся квартиры-студии в новостройках. Их площадь зачастую составляет менее 20 кв. м.

Эксперты отмечают, что крымская недвижимость пользуется популярностью у россиян. Количество сделок в Крыму показывают хорошие результаты.

В Краснодарском крае недвижимость за 2016 год подорожала почти на 5%. В Сочи этот показатель ещё выше -10%. Несмотря на ежегодный рост стоимости жилья в регионе можно найти немало квартир дешевле миллиона рублей.

Так, в Сочи самая дешёвая квартира площадью 21 кв. м стоит всего 810 тысяч рублей. В Анапе можно приобрести студию 15 кв. м за 400 тысяч рублей. Дом находится в 500 метрах от моря. При таком же расстоянии до моря можно купить квартиру площадью 37 кв. м за миллион рублей.

В Туапсе квартира за миллион всего одна — 21-метровая, на четвертом этаже пятиэтажки в 15 минутах ходьбы от пляжа. Также одно предложение квартиры до миллиона рублей находится в Геленджике.

Если вам больше по душе заграница, то дешёвые квартиры до миллиона рублей можно приобрести в Болгарии, Турции, Украине и Грузии.