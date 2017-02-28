Увеличение произошло за счёт выбросов жидких и газообразных веществ.

В 2016 году всего зафиксировано 1 349,5 тысяч тонн выбросов. Годом ранее этот показатель был равен 1 344,5 тысячи тонн. Такие данные приводит Кемеровостат.

Основная часть приходится на жидкие и газообразные вещества. В 2016 году количество их выбросов составило 1 207,4 тысячи тонн, в то время как в 2015 — 1 198,3 тысячи тонн.

В воздухе Кузбасса зафиксированы такие вредные вещества, как углеводороды, оксид углерода, диоксид серы, оксиды азота.

Количество выбросов твёрдых веществ, напротив, уменьшилось. В прошлом году оно составило 142,1 тысячи тонн, а годом ранее — 146,2 тысячи тонн.

Ранее ВашГород.ру рассказывал, что угольщиков и энергетиков обяжут отчитываться за выбросы парниковых газов.