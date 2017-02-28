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В Кузбассе выбросы вредных веществ в атмосферу существенно выросли

Сегодня 15:01
537
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
dicorosy.com

Увеличение произошло за счёт выбросов жидких и газообразных веществ.

В 2016 году всего зафиксировано 1 349,5 тысяч тонн выбросов. Годом ранее этот показатель был равен 1 344,5 тысячи тонн. Такие данные приводит Кемеровостат.

Основная часть приходится на жидкие и газообразные вещества. В 2016 году количество их выбросов составило 1 207,4 тысячи тонн, в то время как в 2015 — 1 198,3 тысячи тонн.

В воздухе Кузбасса зафиксированы такие вредные вещества, как углеводороды, оксид углерода, диоксид серы, оксиды азота.

Количество выбросов твёрдых веществ, напротив, уменьшилось. В прошлом году оно составило 142,1 тысячи тонн, а годом ранее — 146,2 тысячи тонн.

Ранее ВашГород.ру рассказывал, что угольщиков и энергетиков обяжут отчитываться за выбросы парниковых газов.

Комментарии 2
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Алекс
5 7
Уважаемая редакция! Вы считаете, что 0,3% это существенно? Вы серьёзно?
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вася
2 0
В Кемерово запах с Азота ,по всему городу просто кошмар какой то
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